ÖĞRETMENDEN DERS ARASI 'MÜZİK' MOLASI - Son Dakika
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ÖĞRETMENDEN DERS ARASI 'MÜZİK' MOLASI

21.04.2022 12:01

TOKAT'ta, ortaokul öğretmeni İlker Kalyon, ders sırasında öğrencilerin dikkatlerinin dağılması sorununa müzikle çözüm buldu.

TOKAT'ta, ortaokul öğretmeni İlker Kalyon, ders sırasında öğrencilerin dikkatlerinin dağılması sorununa müzikle çözüm buldu. Ders ortasında öğrencilerin dikkatini toplamaları için bağlama çalarak Tokat yöresine ait türküler seslendiren Kalyon amacına ulaştı. Ders sırasında oluşturulan müzik aktivitesine öğrenciler de uyum sağladı.

Kentte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası İlker Kalyon, derste öğrencilerinin dikkatinin dağılmaması ve derse katılımlarını sağlamak için müzikten yardım aldı. Dersin ortalarında öğrencilerin dikkatinin dağıldığını fark eden Kalyon, bağlaması ile Tokat yöresine ait türküler seslendirmeye başladı. Kısa sürede öğrencilerin de ilgisini çeken aktivite sayesinde sınıfın derse katılım oranı arttı.

Öğrencilerin derste dikkat dağınıklığını fark ettikten sonra, bu sorunu gidermek için ne yapacağını düşünürken bu fikri geliştirdiğini belirten İlker Kalyon, Eylül ayından bugüne kadar derslerimiz yürütüyoruz. Öğrencilerimizin dersin 20 ile 25'nci dakikalarında dikkatlerinin dağıldığını tespit ettim. Kendimin de uzun yıllardır bağlamaya ve türküye ilgim var. Bunu sınıf ortamına yansıtmaya karar verdim. Çocuklarımız ile beraber dersin belirli dakikalarından sonra bağlama çalıyoruz, türkü söylüyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin dikkat dağınıklığının gittiğini gördüm. Derse katılımlarının daha fazla olduğunu gözlemledim. Çokta verimli oldu. Öğrencilerimizin de bize eşlik ediyor ve birlikte güzel bir ders işleme imkanı buluyoruz diye konuştu.

Öğrenciler de öğretmenlerinin yaptığı uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.

ÖĞRETMENDEN DERS ARASI 'MÜZİK' MOLASI
ÖĞRETMENDEN DERS ARASI 'MÜZİK' MOLASI
ÖĞRETMENDEN DERS ARASI 'MÜZİK' MOLASI
ÖĞRETMENDEN DERS ARASI 'MÜZİK' MOLASI

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Türkiye, Çocuk, Müzik, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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