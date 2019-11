Öğretmenler günü kutlandı

Balıkesir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.



Sabah saatlerinde, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, saat 10.00'da Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.



Albay Tayyar-Nuran Oğuz Anadolu Lisesinin hazırlayıp sunduğu programa; Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.



Emekli Öğretmen Sami Atalay:



"Öğretmenler hepimiz için bir ışık kaynağıdır"



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak emekli öğretmenler adına Sami Atalay bir konuşma yaptı. Atalay, "Lise yıllarında hayalini kurduğum öğretmenlik mesleğini 40 yıl sonra mezunu olduğum okulda tamamladım. Büyük bir heyecanla başladığım bu ulvi mesleği aradan geçen uzun yıllar sonra aynı heyecanla tamamlamanın verdiği huzur ve mutluluğu yaşıyorum. Öğretmenlik kavramının sadece ders anlatmaktan ibaret olmadığını, bunun yanında güzel ahlak, erdem, sabır ve özveri gibi kavramları da içine aldığını hepimiz biliriz. Öğretmenlik insanlık tarihinin en eski ve önemli mesleğidir. Öğretmenler ise hepimiz için bir ışık kaynağıdır. Çünkü gelecek nesillerin inşası, her alanda öğretmenler ile mümkündür. İyi eğitilen bir insan; huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Doktor, mühendis, sosyolog, filozof, kısaca bilim insanları nasıl sadece kendi ülkelerinin değil tüm insanlığın ortak değeriyse, onları yetiştiren öğretmenler de insanlığın ortak değeridir Değerli meslektaşlarım; bizim medeniyetimiz bizlerden beşikten mezara kadar ilim öğrenmemizi istemektedir. Bu nedenle bizlerde hayat boyu hem öğretmeye, hem de öğrenmeye devam etmeliyiz. Bir de Ordinaryüs Prof. Ali Fuat Başgil'in "öğretmenler; öğrenciler sizlerden iyi birer hatip olmanızı, vaiz olmanızı değil, iyi birer örnek olmanızı istiyorlar, bekliyorlar" sözünü hatırlatmak istiyorum. Sevgili öğrencilerim; sizler bizim geleceğimizsiniz. Okulunuzu, öğretmenlerinizi seviniz. Büyük başarılarınız ancak bu el ve gönül birliğinden doğar. Ailenizi seviniz; ailesiz mutlu olmak mümkün değildir. Onların emeğini, sevgisini, dileklerini iyi değerlendiriniz. İçinde doğup büyüdüğünüz yuvayı hep sıcak bulunuz, hep sıcak tutunuz. Sıcak tutunuz ki, yakın gelecekteki sizlerin yuvaları da sıcak ve mutlu olsun. Aileler sağlam, yuvalar mutlu olmazsa vatan zayıf düşer, millet sevgi gücünü kaybeder. Yüce Rabbimizin size ve güzel yurdumuza bağışladığı nimetlere şükürler olsun deyiniz. Az bulursanız bu toprakları daha verimli, daha sevimli yapmak için birazda sizler gayret gösteriniz. Eksiğini sizler tamamlayınız. Yani sizlere de iş düştüğünü biliniz. Yurdumuz buna her yönden elverişli ve layıktır. Böylece yaşamayı, tabiatı ve dünyayı daha güzel ve daha sevimli bulursunuz. Sizlerden dileğim; ahlaklı, geçmişine bağlı, geleceğine hakim, aklını iyi kullanan, farkındalığını artıran, sorgulayan, önce iyi birer insan olup sonra bir meslek sahibi olmanızdır" diye konuştu.



Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Öğretmenler bir gün değil 365 gün hatırlanmalı"



İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bugün yemin ederek öğretmenliğe ilk adımını atacak olan genç öğretmenlerimize evinize, ailenize hoş geldiniz derken, emekli olan bütün öğretmenlerimize de bugüne kadar sunmuş oldukları değerli katkılar nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, bizler için anlamlı bir gün. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Geçen yıl da ifade ettiğim üzere; aslında gün kavramına karşıyım. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü dediğimiz bu günlerin, bu kavramların her geçen gün içini biraz daha boşalttığına inananlardanım. Çünkü, insan sevdiği kişiyi sadece 14 Şubat Sevgililer Günü denen bir günde değil, yılın 365 günü yüreğinde hissetmeli. Annem; sadece Mayıs ayının ikinci haftasındaki bir Pazar günü değil, doğumumdan ölümüme kadar hayatımın her anında aklımda, yüreğimde, dualarımda olmalı. Öğretmenlerimizde sadece 24 Kasım Öğretmenler Günü dediğimiz bir günde değil, yılın 365 günü hatırladığımız, hayırla andığımız insanlar olmalı. Ama yılın bir günü de olsa hatırlanmak güzel bir şey" diye konuştu.



Vali Ersin Yazıcı: "Anadolu'da binlerce öğretmen hikayeleri var"



Vali Ersin Yazıcı ise bu yıl emekli olan Sami Atalay'a Hizmet Şeref Belgesi'ni takdim ettikten sonra yaptığı konuşmada, "Öncelikle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Bir güne sığmaz; her daim gönlümüzdesiniz, aklımızdasınız. Öncelikle ebediyete intikal etmiş başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anmak isterim. Şöyle inanıyorum; dünyayı değiştirip dönüştürebilecek bence iki kişi var. Biri büyük liderler toplumları değiştirip, dönüştürebiliyor, bir diğeri de öğretmen. Bir öğretmen bir köyü, bir beldeyi, bir ilçeyi, hatta bazen bir şehri tek başına değiştirip, dönüştürebilir. Anadolu'da bunun yüzlerce, binlerce örneği var. Bir tane Ayşe Öğretmenin 3-5 bin nüfuslu bir beldede oluşturduğu sinerjiyle o beldeyi bulunduğu 10 yıl süre içerisinde nasıl değiştirip, dönüştürdüğünün hikayeleri dolu Anadolu'da. Ben öğretmen arkadaşlarıma böyle bakıyorum. Bu kutsal görevi yerine getiren tüm arkadaşlarımın toplumu değiştirip, dönüştürebileceğine inanıyorum. ve bu güzel insanların bizim yaşamdaki en kıymetlimiz olan, uğruna canımızı verebileceğimiz tek canlı olan çocuklarımızı bu güzel insanlara, sizlere emanet ediyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki; bu dünyanın en kıymetlileri sizin elinizde daha da değerleniyor, daha da kıymetleniyor. Önce iyi bir insan, sonra kalifiye bir insan olarak sizin elinizden, sizin tornanızdan çıktıktan sonra hayata atılıyorlar. Biz en kıymetlilerimizi size güvenle emanet ediyoruz, yolunuz, bahtınız açık olsun" dedi.



Öğretmen ve öğrencilerden gösteri



Yapılan konuşmaların ardından Öğretmenler arası kısa öykü yarışmasında il birincisi olan Edremit Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Nurgül Tunç Başer'e ödülünü Balıkesir Milletvekili Adil Çelik verdi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından ise Albay Tayyar-Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Geçmişten Geleceğe Öğretmen" isimli gösterinin ardından tören sona erdi. - BALIKESİR