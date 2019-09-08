Son Dakika Haberleri: Öğretmenler okulu öğrencilere kendi elleriyle hazırladı
Son Dakika Güncel Haber

Öğretmenler okulu öğrencilere kendi elleriyle hazırladı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bazı öğretmenler okulu temizleyip sıralara kalpli balon koyarak, öğrencilerini beklemeye başladı.

Öğretmenler okulu öğrencilere kendi elleriyle hazırladı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bazı öğretmenler okulu temizleyip sıralara kalpli balon koyarak, öğrencilerini beklemeye başladı.


Türkiye genelinde yarın 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlayacak. Bu nedenle Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da hem öğrenciler hem de öğretmenler son hazırlıklarını tamamlıyor. Ceyhan ilçesine bağlı Hamdilli ve Sarısakal ilkokullarında ise öğretmenler öğrencilerin daha temiz bir ortamda okula başlaması için kolları sıvadı. Kendi elleriyle bütün sınıfları temizleri iki gün boyunca temizleyen öğretmenler öğrencilere de bir sürpriz yaptı. Öğretmenler temizledikleri sıralara bu kez de tek tek kalpli balon koydu. Tek amaçlarının öğrencileri iyi bir geleceğe hazırlamak olduğunu bu nedenle bütün fedakarlıkları yapmaya hazır olduklarını söyledi. Öğrencileri okulun ilk günü güzel karşılamak için de sıralara kalpli balon koyduklarını, onları sevgiyle karşılamak istediklerini belirtti. - ADANA

Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil altındaki kazazede, kriko yardımı ile kurtarıldı
Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş Son Dakika: MSB açıkladı: Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Soylu'nun, kayyum açıklamasına İmamoğlu'ndan jet yanıt: Polemikten beslenmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:27:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenler okulu öğrencilere kendi elleriyle hazırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]