Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen 'Öğretmenler Yarışsın Dostluk Kazansın' futsal turnuvası şampiyonu Arif Nihat Asya Ortaokulu oldu.



'24 Kasım Öğretmenler Günü' kapsamında; Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvanın final maçları Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Finalde; Milli İrade İlkokulu'nu 3-1 yenen Arif Nihat Asya Ortaokulu turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada; Milli İrade İlkokulu 2'nci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu da 3'ncü oldu. Ayrıca, Barbaros İlkokulu'na da; futbol takımında gösterdiği centilmenlikten dolayı centilmenlik madalyası ve Barbaros İlkokulu Müdürü Kenan Demirel'e plaket taktim edildi.



Final karşılaşmasına ve kupa törenine; Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ali Pehlivan ve Murat Sertsöz, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdülkerim Çömçe ve Naci Keskinkılıç, Tepebaşı İlçe Şube müdürleri Ali Şahin Yıldız ve Mehmet Kına, Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman, Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



Turnuvanın şampiyon takımına kupasını veren Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, "25 okulun ve 200 öğretmenin katıldığı ve centilmenliğin ön plana çıktığı turnuvaya katılan tüm öğretmenlerimizi, organizasyonda emeği geçenleri kutlarım ve ilerleyen günlerde öğretmenlerimize yönelik sosyal ve sportif etkinliklere devam edilecektir" dedi. - ESKİŞEHİR