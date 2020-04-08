Sivas'ta bir grup müzik öğretmeni, sözlerini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) uyarladıkları "Sivas Ellerinde Sazım Çalınır" türküsüne video klip çekti.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, halk ozanı Pir Sultan Abdal'ın "Sivas Ellerinde Sazım Çalınır (Kul Olayım Kalem Tutan Ellere)" adlı türküsünün sözlerini, "Sivas ellerinde maske takılır" şeklinde yeniden yazdı.

Ayhan'ın bestesini kentteki bazı okularda görev yapan müzik öğretmenleri evlerinde yorumlayarak kayıt altına aldı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin videolarından klip oluşturdu.

Müzik öğretmenleri Serdar Mencütekin, Kamil Karaoğlu, Oğuzhan Alpen, Bilal Kağızmandere, Hasibe Kağızmandere, Enes Arslan ve Serkan Erdoğan'ın saz eşliğinde seslendirdiği "Sivas ellerinde maske takılır" klibi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Meşhur türkünün koronavirüse uyarlanmış hali şöyle:

"Sivas ellerinde maske takılır/ Koronaya önlem evde kalınır/Sokaktan ayrıyam bağrım delinir/Valim arzuhalim yaz yare böyle/ Güzelim ey bir tanem ey.

Evde kaldık diye yemek yenilir/Kilo aldık halay nasıl çekilir/Virüs korkusuyla nasıl yaşanır/Doktor arzuhalim yaz yare böyle/Güzelim ey bir tanem ey.

Yaşlılar, çocuklar evde bunalır/Meydanlar, camiler her yer boşalır/Sevenleri virüs böyle ayırır/Valim arzuhalim yaz yare böyle/Güzelim ey bir tanem ey."