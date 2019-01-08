Son Dakika Haberleri: Oğulları Tarafından Öldürülen Anne Baba Defnedildi

Oğulları Tarafından Öldürülen Anne Baba Defnedildi

1 saat önce

Mersin'de öz oğulları tarafından tüfekle vurularak öldürülen anne babanın cenazesi, cinayetin işlendiği yayla köyünde defnedildi.

Oğulları Tarafından Öldürülen Anne Baba Defnedildi, System.String[]
Mersin'de öz oğulları tarafından tüfekle vurularak öldürülen anne babanın cenazesi, cinayetin işlendiği yayla köyünde defnedildi.

Dün gece ilçeye bağlı Güzeloluk Yaylası'nda öz oğulları tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen anne Menekşe Ay ile baba Murat Ay'ın Adana Adli Tıp Kurumunda otopsileri yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Erdimli'ye getirilen Ay çiftinin cenazeleri, daha sonra cinayetin işlendiği Güzeloluk Yaylası'ndaki asri mezarlığa yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen zanlı Ali Ay ise mahkemece tutuklandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:40 Kaynak: İHA

Mersin, Anne, 3. Sayfa
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