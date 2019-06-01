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Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar

1 saat önce

IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın (26) acı haberi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine ulaştı.

Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar, System.String[]
IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın (26) acı haberi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine ulaştı. Tarlada çalışırken oğullarının şehit olduğu haberini alan anne ve baba gözyaşlarını tutamadı.
Erbaa merkezinde yaşayan Yeter ve Bekir Alıcı çiftinin 4 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı, bugün Iğdır'da Türkiye- İran sınırında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin anne ve babası acı haberi ilçeye 44 kilometre uzaklıktaki Kuzköy'e bağlı Şahanbaşı Yaylası'ndaki tarlalarında çalışırken aldı. İbrahim Alıcı'nın şehadet haberini Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan yaylaya giderek verdi. Şehidin anne ve babası acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Daha sonra şehidin anne ve babası ambulansla yayladan alınıp ilçe merkezindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan evlerine getirildi. Şehidin annesi Yeter Alıcı eve girerken, "Düşmanları sevindirmeyeceğim yavrum" dedi.
Bekar olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
Jandarma, İbrahim Alıcı, Güncel
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