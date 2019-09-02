Son Dakika Haberleri: Oğuzhan özyakup, aday kadrodan çıkartıldı
Son Dakika Spor Haber

Oğuzhan özyakup, aday kadrodan çıkartıldı

3 saat önce

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı.

Oğuzhan özyakup, aday kadrodan çıkartıldı, System.String[]

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Oğuzhan Özyakup'un aday kadrodan çıkartıldığını açıkladı. TFF, konuyla ilgili paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, bugün A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Oğuzhan, tedavisine kulübünde devam edecek."

DİĞER SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Kulüp maçlarında sakatlık yaşayan diğer oyuncular ile ilgili ise açıklamada, "Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine de başlandı. İki futbolcunun durumu milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacak. Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada alt baldırında oluşan kas sertleşmesine yönelik tedavi uygulanıyor. Okay Yokuşlu ise tedavi ve rehabilitasyon sürecini, milli takım sağlık heyetinin kulübüyle koordineli yapacağı çalışma ile A Milli Takımımızın kampında geçirecek" denildi.

Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manuel Fernandes, Krasnodar ile sözleşme imzaladı!
A Milli Takım'da Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıkları başladı Beşiktaş, Okaka'ya transfer teklifinde bulundu! Abdoulay Diaby, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:37:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğuzhan özyakup, aday kadrodan çıkartıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]