Son Dakika Haberleri: Oha! Roma Cengiz Ünder İçin Gelen 55 Milyon Euro Teklifi Reddetti

Oha! Roma Cengiz Ünder İçin Gelen 55 Milyon Euro Teklifi Reddetti

1 saat önce

Merhaba arkadaşlar bu videoda gündemdeki en yeni futbol haberlerini bulabilirsiniz.

Merhaba arkadaşlar bu videoda gündemdeki en yeni futbol haberlerini bulabilirsiniz. İyi Seyirler.

Videodaki Haberler

-- Roma Arsenal'ın Cengiz Ünder için yaptığı 55 Milyon Euro teklifi reddetti.

-- Mbappe Ronaldo'nun yanına mı transfer oluyor?

-- Ozan Tufan Alanyaspor'a transfer oldu.

-Fabri Beşiktaş'a geri mi dönüyor? ve daha fazlası bu videoda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube

Futbol, Cengiz Ünder, Roma, Genel
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