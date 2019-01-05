Oha! Roma Cengiz Ünder İçin Gelen 55 Milyon Euro Teklifi Reddetti
1 saat önce
Merhaba arkadaşlar bu videoda gündemdeki en yeni futbol haberlerini bulabilirsiniz.
Merhaba arkadaşlar bu videoda gündemdeki en yeni futbol haberlerini bulabilirsiniz. İyi Seyirler.
Videodaki Haberler
-- Roma Arsenal
'ın Cengiz Ünder
için yaptığı 55 Milyon Euro teklifi reddetti.
-- Mbappe Ronaldo
'nun yanına mı transfer oluyor?
-- Ozan Tufan Alanyaspor
'a transfer oldu.
-Fabri Beşiktaş
'a geri mi dönüyor? ve daha fazlası bu videoda.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube
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