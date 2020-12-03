Okan Buruk: "Gol olmayacak pozisyonlar gol oldu" - Son Dakika

Okan Buruk: "Gol olmayacak pozisyonlar gol oldu"

03.12.2020 08:07
Okan Buruk:

RB Leipzig'in kendilerinden daha çok pozisyona girdiğini söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Net pozisyonlar verdik.

RB Leipzig'in kendilerinden daha çok pozisyona girdiğini söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Net pozisyonlar verdik. Gol olacak pozisyonlar gol olmadı, gol olmayacak pozisyonlar gol oldu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Medipol Başakşehir, evinde RB Leipzig'e 4-3 kaybetti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça rakip daha iyi başladı. Çıkardığım kadroyla daha önde baskı yapmayı düşünüyorduk ama özellikle birkaç oyuncunun kötü oyunu rakibi etkiledi. Net pozisyonlar verdik. Gol olacak pozisyonlar gol olmadı, gol olmayacak pozisyonlar gol oldu. İkinci yarıdaki performansımızın nedeni yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve ilk yarı sonunda farkı 1'e indirmemiz. İkinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimiz kaliteli bir takım ve bizden daha çok pozisyona girdiler. Güzel bir karşılaşma oldu. Son dakikada yediğimiz golle maçı kaybettik. İki takıma da tebrik etmek gerekir" diye konuştu.

"AVRUPA'NIN EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARINDAN BİRİNE 3 GOL ATTIK"

Çok gol atan ve çok gol yiyen bir takım olduklarına vurgu yapan Buruk, "Yediğimiz gollerde takım savunması önemli tabii ki ama bireysel hata veya son maçlarda penaltılar oldu, VAR kararları oldu. Türkiye Ligi'nde kötü yediğimiz goller oldu. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çok antrenman yapacak vaktimiz de yok, 3 günde bir maç oynuyoruz. Ama ofansif oyunu düşünen bir takımız. Bugün 4 gol yedik ama Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birine 3 gol attık" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARI MAÇ MAÇ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İlk 11 tercihi hakkında gelen bir soruyu Okan Buruk, "3 gün önce Mahmut oynadı. Bugün de Berkay'la başladık. Maç maç oyuncuları değiştireceğiz. Kazandığımız Manchester United maçına da Berkay'la başlamıştık. O zaman herkesin övgüsünü almıştı. Türkiye'de her şey sonuca göre değerlendiriliyor. Sonucu alanlar başarılı oluyor, sonucu alan hoca doğru kadroyu çıkarmış oluyor. Birçok etken var bunda. Bunları da doğru şekilde bilmek lazım. Maç paylaşımını devam ettireceğiz. Oyuncuları maç maç değerlendireceğiz. Geniş bir kadromuz var. Bütün oyuncularım iyi ve hepsini değerlendireceğiz" diye cevaplandırdı.

"İRFAN, AVRUPA ÇAPINDA ÖNEMLİ BİR TAKIMA GİDER"

RB Leipzig karşısında üç gol atarak adını Türk futbol tarihine yazdıran milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin performansına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "İrfan özellikle ikinci yarı çok daha iyi oynadı. Sadece attığı gollerle değil, takım savunmasına da katkı yaptı. Bunu devam ettirmesi lazım. Hem toplu hem topsuz oyunu oynayabilen bir oyuncu. İkisini de oynarsa Avrupa çapında önemli bir takıma gider. İnşallah İrfan'ın gelişimini ve bugünkü gollerini bunda sonra da devam ettiririz ve Avrupa'da sahne alan iyi bir Türk oyuncu konumuna getiririz" dedi.

(Uygar Aydın/İHA)

Okan Buruk: Gol olmayacak pozisyonlar gol oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okan Buruk: 'Gol olmayacak pozisyonlar gol oldu' - Son Dakika


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