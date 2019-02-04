Öksüz, 'Çocuk Evleri'nde Kalan Çocuklarla Bir Araya Geldi

Kars Valisi Türker Öksüz'ün eşi Meral Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 'Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar ile Sarıkamış Kütük Ev'de bir araya geldi.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün eşi Meral Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 'Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar ile Sarıkamış Kütük Ev'de bir araya geldi.



Meral Öksüz, çocukların eğitim-öğretim yılının birinci dönemdeki başarılarını tebrik etmek, ikinci dönemde daha başarılı olmaları için moral ve motivasyonlarını arttırmak ve bazı çocuklarında doğum günlerini kutlamak amacıyla etkinlik düzenledi.



Sarıkamış Kütük Ev'de düzenlenen etkinlikte, çocuklar ile yakından ilgilenen Öksüz, çocukların isteklerini dinledi ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Öksüz öncülüğünde çocuklar kar üzerinde piknik yaparak, telesiyeje binerek, kayak yaparak gönüllerince eğlendiler ve keyifli vakit geçirdiler. - KARS

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