Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters ile Görüştü
1 saat önce
- Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters ile görüştüCHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'te,...
- Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı
Peters ile görüştü
CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'te, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yaşandığı Christchurch'e kentine vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
ve beraberindeki heyet, özel uçakla yerel saatle 18.00 sıralarında kente geldi. Oktay ve Çavuşoğlu, Türkiye
'nin Wellington
Büyükelçisi Ahmet Ergin
tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'te, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:37 Kaynak: İHA
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