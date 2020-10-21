Okul kantinleri açıldı... "Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor" - Son Dakika

Okul kantinleri açıldı... "Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor"

Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat:

"Bizler de birer anne ve babayız. Çocuklarımızın ve toplumun sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda çok duyarlıyız. Velilerimiz bize güvenebilir"

"Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor"

"Biz her türlü önlemimizi alıyorduk, almaya da devam ediyoruz"

"Öğrencilerimizin sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyoruz, kantinler bu döneme hazır"

12'nci sınıf öğrencisi Barlas Beşpınar:

"Kantinler açılmasaydı dışarıdan alışveriş yapmak zorunda kalacaktık. Dışarıdan yaptığımız alışverişlerde yediğimiz ürünler nasıl hazırlanıyor bilmiyorum"

12'nci sınıf öğrencisi Azra Nur Aydın:

"Ben kantinler açıldığından beri yemeğimi buradan yiyorum. Gayet steril bir şekilde dikkat edildiğini görüyorum"

"Annem ya da babam para veriyorlar, kantinden ye diyorlar. İçleri bu konuda rahat"

ANKARA - Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat, "Kantinlerimiz denetleniyor. Bizler de birer anne ve babayız. Çocuklarımızın ve toplumun sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda çok duyarlıyız. Velilerimiz bize güvenebilir. Bizler, kendi yemediğimiz, çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir şeyi öğrencilerimize satmıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin açılması kararını aldı. Yaklaşık 8 aydır ekmek kapılarını işletemeyen kantinci esnafı alınan bu kararla faaliyetlerini hafta başından itibaren sürdürmeye başladı.

Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat, Çankaya ilçesinde bulunan ve aynı zamanda kendi işletmesi olan bir kantinde, kantinlerde uygulanan korona virüs tedbirleri hakkında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıfların bulunduğu okul kantinlerinin açılmasına karar verildi. Korona virüs önlemleri neticesinde sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarına harfiyen uyan kantinci esnafı, mesleklerini icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgını dolayısıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. 13 Mart 2020 tarihinden bu yana kapalı olan okul kantinleri işletmecileri geçen yaklaşık 8 aylık dönemde sıkıntılı günler yaşadı.

Okul kantinlerine güzel haber, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla hafta başında geldi. 81 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, sürece dair detayların da yer aldığı bir genelge gönderildi. Konu hakkında konuşan Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Fırat, "Kantin işletmecilerimiz işlerinin başına döndüler. Fakat seyreltilmiş modelde eğitimin zorunlu olmaması bizi sıkıntıya soktu. Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor. Bizler 8 aydır kapalıydık, devletimizin vermiş olduğu kredilerle evlerimizi geçindirmeye çalıştık. Çektiğimiz krediler de tükendi ve kredilerin günü geldi. Bu ay içinde bu kredilerin hepsi ödenecek" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda okul kantinlerinin kiralarıyla ilgili de sevindirici bir haber aldıklarını ileten Fırat, "Kiraları hesapladığımızda çok cüzi rakamlar ama biz 8 aydır çalışmıyoruz. Devletimizin bu dönemde kira almamasını talep ediyoruz. Hibe destek kredileri istiyoruz. Borç yüküyle kantinlerimizi açıyoruz. Devletimizin bizleri yalnız bırakmaması lazım" dedi.

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçen 3 günlük sürede istenmeyen bir durumla karşılaşılmadığını söyleyen Fırat, "Pandemiden önce de kantinlerimiz öğrencilerimizin sağlığı açısından kurumlar tarafından denetleniyordu. Biz her türlü önlemimizi alıyorduk, almaya da devam ediyoruz. Şu anda girişlerimizde tüm kurumlarda olduğu gibi hijyen stantlarımız var. Öğrencilerimizin sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyoruz, kantinler bu döneme hazır" ifadelerini kullandı.

Kantinlerde satılacak ürünlerle ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda herhangi bir ifadenin yer almadığını söyleyen Fırat, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sabah saatlerinde velilere ithafen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Sevgili Velilerimiz, sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" paylaşımına dikkat çekti.

Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kantinlerimiz denetleniyor. Bizler de birer anne ve babayız. Çocuklarımızın ve toplumun sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda çok duyarlıyız. Öğrencilerimiz rahatlıkla buradan yiyebilirler. Velilerimiz bize güvenebilir. Bizler, kendi yemediğimiz, çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir şeyi öğrencilerimize satmıyoruz. Kantinlerimiz şu anda çok temiz, sokak aralarında ruhsatı alınmayan yerlerden alışveriş yapmasınlar."

Kantinlerin açılmasına sevindiğini söyleyen 12'nci sınıf öğrencisi Barlas Beşpınar, "Kantinler açılmasaydı dışarıdan alışveriş yapmak zorunda kalacaktık. Dışarıdan yaptığımız alışverişlerde yediğimiz ürünler nasıl hazırlanıyor bilmiyorum. Burada hijyenik şartlarda hazırlanıyor. Kantinlerin açılması iyi oldu. Bizim sınıfımızda 12 kişi var. Bizim okulumuzda kurallara uyuluyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce hiç evden çıkmamasına rağmen Covid-19 hastalığına yakalandığını söyleyen 12'nci sınıf öğrencisi Azra Nur Aydın, "Ben kantinler açıldığından beri yemeğimi buradan yiyorum. Gayet steril bir şekilde dikkat edildiğini görüyorum. Önceden bu kantinde boş yer bulamazdınız. Dışarıdan yemek almak tehlikeli. Biz şu anda kantinde ne yapıldığını gözümüzle görüyoruz. Annem ya da babam para veriyorlar, kantinden ye diyorlar. İçleri bu konuda rahat" diye konuştu.