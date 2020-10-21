Okul kantinleri açıldı... "Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor" - Son Dakika

Okul kantinleri açıldı... "Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor"

21.10.2020 15:34

Okul kantinleri açıldı.

Okul kantinleri açıldı... "Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor"

Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat:

"Bizler de birer anne ve babayız. Çocuklarımızın ve toplumun sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda çok duyarlıyız. Velilerimiz bize güvenebilir"

"Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor"

"Biz her türlü önlemimizi alıyorduk, almaya da devam ediyoruz"

"Öğrencilerimizin sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyoruz, kantinler bu döneme hazır"

12'nci sınıf öğrencisi Barlas Beşpınar:

"Kantinler açılmasaydı dışarıdan alışveriş yapmak zorunda kalacaktık. Dışarıdan yaptığımız alışverişlerde yediğimiz ürünler nasıl hazırlanıyor bilmiyorum"

12'nci sınıf öğrencisi Azra Nur Aydın:

"Ben kantinler açıldığından beri yemeğimi buradan yiyorum. Gayet steril bir şekilde dikkat edildiğini görüyorum"

"Annem ya da babam para veriyorlar, kantinden ye diyorlar. İçleri bu konuda rahat"

ANKARA - Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat, "Kantinlerimiz denetleniyor. Bizler de birer anne ve babayız. Çocuklarımızın ve toplumun sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda çok duyarlıyız. Velilerimiz bize güvenebilir. Bizler, kendi yemediğimiz, çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir şeyi öğrencilerimize satmıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin açılması kararını aldı. Yaklaşık 8 aydır ekmek kapılarını işletemeyen kantinci esnafı alınan bu kararla faaliyetlerini hafta başından itibaren sürdürmeye başladı.

Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat, Çankaya ilçesinde bulunan ve aynı zamanda kendi işletmesi olan bir kantinde, kantinlerde uygulanan korona virüs tedbirleri hakkında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıfların bulunduğu okul kantinlerinin açılmasına karar verildi. Korona virüs önlemleri neticesinde sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarına harfiyen uyan kantinci esnafı, mesleklerini icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgını dolayısıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. 13 Mart 2020 tarihinden bu yana kapalı olan okul kantinleri işletmecileri geçen yaklaşık 8 aylık dönemde sıkıntılı günler yaşadı.

Okul kantinlerine güzel haber, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla hafta başında geldi. 81 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, sürece dair detayların da yer aldığı bir genelge gönderildi. Konu hakkında konuşan Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Fırat, "Kantin işletmecilerimiz işlerinin başına döndüler. Fakat seyreltilmiş modelde eğitimin zorunlu olmaması bizi sıkıntıya soktu. Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor. Bizler 8 aydır kapalıydık, devletimizin vermiş olduğu kredilerle evlerimizi geçindirmeye çalıştık. Çektiğimiz krediler de tükendi ve kredilerin günü geldi. Bu ay içinde bu kredilerin hepsi ödenecek" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda okul kantinlerinin kiralarıyla ilgili de sevindirici bir haber aldıklarını ileten Fırat, "Kiraları hesapladığımızda çok cüzi rakamlar ama biz 8 aydır çalışmıyoruz. Devletimizin bu dönemde kira almamasını talep ediyoruz. Hibe destek kredileri istiyoruz. Borç yüküyle kantinlerimizi açıyoruz. Devletimizin bizleri yalnız bırakmaması lazım" dedi.

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçen 3 günlük sürede istenmeyen bir durumla karşılaşılmadığını söyleyen Fırat, "Pandemiden önce de kantinlerimiz öğrencilerimizin sağlığı açısından kurumlar tarafından denetleniyordu. Biz her türlü önlemimizi alıyorduk, almaya da devam ediyoruz. Şu anda girişlerimizde tüm kurumlarda olduğu gibi hijyen stantlarımız var. Öğrencilerimizin sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyoruz, kantinler bu döneme hazır" ifadelerini kullandı.

Kantinlerde satılacak ürünlerle ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda herhangi bir ifadenin yer almadığını söyleyen Fırat, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sabah saatlerinde velilere ithafen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Sevgili Velilerimiz, sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" paylaşımına dikkat çekti.

Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kantinlerimiz denetleniyor. Bizler de birer anne ve babayız. Çocuklarımızın ve toplumun sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda çok duyarlıyız. Öğrencilerimiz rahatlıkla buradan yiyebilirler. Velilerimiz bize güvenebilir. Bizler, kendi yemediğimiz, çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir şeyi öğrencilerimize satmıyoruz. Kantinlerimiz şu anda çok temiz, sokak aralarında ruhsatı alınmayan yerlerden alışveriş yapmasınlar."

Kantinlerin açılmasına sevindiğini söyleyen 12'nci sınıf öğrencisi Barlas Beşpınar, "Kantinler açılmasaydı dışarıdan alışveriş yapmak zorunda kalacaktık. Dışarıdan yaptığımız alışverişlerde yediğimiz ürünler nasıl hazırlanıyor bilmiyorum. Burada hijyenik şartlarda hazırlanıyor. Kantinlerin açılması iyi oldu. Bizim sınıfımızda 12 kişi var. Bizim okulumuzda kurallara uyuluyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce hiç evden çıkmamasına rağmen Covid-19 hastalığına yakalandığını söyleyen 12'nci sınıf öğrencisi Azra Nur Aydın, "Ben kantinler açıldığından beri yemeğimi buradan yiyorum. Gayet steril bir şekilde dikkat edildiğini görüyorum. Önceden bu kantinde boş yer bulamazdınız. Dışarıdan yemek almak tehlikeli. Biz şu anda kantinde ne yapıldığını gözümüzle görüyoruz. Annem ya da babam para veriyorlar, kantinden ye diyorlar. İçleri bu konuda rahat" diye konuştu.

Okul kantinleri açıldı... Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor
Okul kantinleri açıldı... Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor
Okul kantinleri açıldı... Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor
Okul kantinleri açıldı... Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor

Koronavirüs, Atama, Fırat, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okul kantinleri açıldı... 'Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
İsmi açıklanmayan yetkiliden bomba iddia: Artan korona vakaları sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları geri geliyor İsmi açıklanmayan yetkiliden bomba iddia: Artan korona vakaları sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları geri geliyor         
15:08
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil         
14:37
Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir         
14:22
Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı         
14:11
Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş         
13:54
Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı         
13:39
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi         
13:33
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi         
11:36
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 15:40:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul kantinleri açıldı... "Kantinlerimiz açtık ama gün boyunca gelen öğrenci sayısı 10-15'i geçmiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei