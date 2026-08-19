Okul yemekhanesinde skandal! Tuz yerine deterjan yedirilen öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika
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Okul yemekhanesinde skandal! Tuz yerine deterjan yedirilen öğrenciler hastanelik oldu

Okul yemekhanesinde skandal! Tuz yerine deterjan yedirilen öğrenciler hastanelik oldu
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Hindistan’da bir okulun yemekhanesinde yaşanan olay, büyük bir ihmali gözler önüne serdi. Bihar eyaletindeki okulda öğle yemeği yiyen 36 öğrenci, kısa süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin rahatsızlanmasına, yemek hazırlanırken tuz yerine deterjan tozu kullanılmış olabileceği iddiası damga vurdu.

  Hindistan’ın Bihar eyaletinde bir devlet okulunda öğle yemeği yiyen 36 öğrenci, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşadığı olayda, okulda hazırlanan pilava tuz yerine yanlışlıkla deterjan tozu katıldığı iddiası gündeme geldi.

ÖĞLE YEMEĞİNİN ARDINDAN RAHATSIZLANDILAR

Olay, Bihar eyaletinin Nalanda bölgesindeki Parasi Ortaokulu'nda meydana geldi. Salı günü öğle saatlerinde yemek yiyen öğrencilerden bazıları kısa süre içerisinde kendilerini kötü hissetmeye başladı.

Öğrencilerde baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin görülmesi üzerine okul yönetimi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Şikayetlerin artmasıyla birlikte 36 kız öğrenci, tedavi amacıyla Biharsharif Sadar Hastanesi’ne götürüldü.

DETERJANIN TUZ SANILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayın ardından okul mutfağındaki yemek hazırlama süreci mercek altına alındı. İlk incelemelerde, mutfakta tuz ve deterjan tozunun bulunduğu kapların birbirine yakın olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, aşçının dalgınlık sonucu deterjan tozunu tuz zannederek pilava kattığını öne sürdü. Öğrencilerin rahatsızlanmasının ardından yemeğin dağıtımı durdurulurken, mutfaktaki malzemeler de incelemeye alındı.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU STABİL

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sivil Sağlık Görevlisi Dr. Jay Prakash Singh, öğrencilerin durumlarının stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

BAKAN HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Olayın duyulmasının ardından Bihar Kırsal Kalkınma Bakanı Shravan Kumar da hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla okulda yemeklerin hazırlanma ve dağıtılma sürecine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Son Dakika Hindistan Okul yemekhanesinde skandal! Tuz yerine deterjan yedirilen öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    okulmu var şu amda önce hindistan yazın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okul yemekhanesinde skandal! Tuz yerine deterjan yedirilen öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika
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