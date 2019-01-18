Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Voleybol Genç (A) Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Okullar Arası Voleybol Genç (A) Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Voleybol Genç (A) Kızlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Voleybol Genç (A) Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Voleybol Genç (A) Kızlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

27 Kasım 2018- 17 Ocak 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakalara genç kızlarda 34 takımdan 408 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Özel Kayseri Final Temel Lisesi Final müsabakasında Şehit Tarık Koçoğlu Anadolu Lisesini 3 - 0'lık sonuçla yenerek şampiyon oldu.

Özel Kayseri Final Temel Lisesi 07-10 Şubat 2019 tarihinde bir ayağı ilimizde de yapılacak olan okullar arası voleybol genç (a) kızlar grup birinciliği yarışmalarında ilimizi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; büyük bir başarı göstererek şampiyon olan ve Kayseri'yi Grup Müsabakalarında temsil edecek olan Özel Kayseri Final Temel Lisesi Voleybol takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Kayseri, voleybol, Genç, Spor
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