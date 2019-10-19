Son Dakika Haberleri: Okullara atanan 23 personel işe başladı
Son Dakika Güncel Okullara atanan 23 personel işe başladı

Okullara atanan 23 personel işe başladı

57 dakika önce

İŞKUR üzerinden sözleşmeli olarak işe alınan 23 personel Erdek'te ki okullarında göreve başladı.

Okullara atanan 23 personel işe başladı, System.String[]

İŞKUR üzerinden sözleşmeli olarak işe alınan 23 personel Erdek'te ki okullarında göreve başladı. İŞKUR tarafından alınan personel okullarda güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi olarak çalışacak.


Okulların temizliği ve bakım onarımı projesi ile okulların güvenlik projesi programları kapsamında 8 güvenlik görevlisi ve 15 temizlik görevlisi olmak üzere toplam 23 sözleşmeli personel okullarda görevlendirildi.


Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve Şube Müdürü Ümit Oktay başkanlığında görevlendirilen personel ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılıp, okulların durumu, okullarda yapılacak işler, çalışma şartları ve prensipleri ile dikkat edilecek hususlar ve bu konularda işe başlayacak personel bilgilendirildi.


Güvenlik personelleri; okullarda öğrenci, veli ve vatandaş giriş çıkışlarının kontrol altında tutulması, güvenlik işlerinin yürütülmesi ve oluşabilecek güvenlik açıklarına karşı tedbirler alınması gibi görevleri yürütecekler. Temizlik ve bakım onarım görevlileri ise okulların temizlik hizmetlerinde yardımcı olacaklar. Görevliler okulların açık olduğu süre boyunca görev yapacak. - BALIKESİR

Erdek, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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