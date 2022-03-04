Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika

Tatbikatın yapıldığı okul

Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıralarının yanlarına saklanması

Öğrencilerin tahliye edilmesi

AFAD gönüllülerin çadır kurması

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in konuşması IĞDIR - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Iğdır'da 300 okulda 54 bin 327 öğrenciyle deprem tatbikatı yapıldı.

Bu çerçevede 70. yıl Cumhuriyet Meslek ve Tekinki Anadolu Lisesindeki tatbikata Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, AFAD İl Müdürü Bülent Zeğem ve kurum müdürleri katıldı.

Tatbikat kapsamında sınıflarda eğitim gören çocuklar deprem anında güvenlik önlemi alıp deprem geçtikten sonra gruplar halinde öğretmenleriyle sınıflardan tahliye edildi.

Sarıibrahim, afetlerin başta Türkiye olmak üzere dünyanın da bir gerçeği olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Iğdır, Ermenistan sınırındaki Medzamor'dan dolayı afet riskinin olduğu ve afet bilincinin yüksek tutmamız gerektiği bir coğrafyadır. Afete hazırlık afet olmadan bizim yapabileceğiz en önemli şeydir. Bütün kamu görevlilerin, vatandaşların hem de öğrencilerimiz güzel bir şekilde organize olarak AFAD ile güzel işler yapıyorlar. Bu yıl AFAD tarafından tatbikat yılı ilan edildi. Bu tatbikatlar umut ediyorum Allah göstermesin yarın bir afet olayında daha iyi çalışmamızı sağlayacaktır."