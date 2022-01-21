Üye Girişi
Okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

Okullarda karne heyecanı yaşandı

21.01.2022 13:22

Çankırı genelinde 171 okul ve kurumda eğitim gören 27 bin 805 öğrenci karnelerini aldı.

Çankırı genelinde 171 okul ve kurumda eğitim gören 27 bin 805 öğrenci karnelerini aldı.

Karne dağıtımı nedeniyle Yunus Emre Ortaokulu'nda Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Karneleri veren Vali Ayaz ile beraberindekiler, öğrencilere yarıyıl tatilini güzel değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin 15 günlük bir tatile çıktığını ardından eğitim öğretimin kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Ayaz, şöyle konuştu:

"Dönemin başından beri ifade ettiğim gibi, kesinlikle eğitim öğretimde bu yıl herhangi bir kesintiye gitmeme konusunda bir irade vardı. Onu da birinci dönem için gerçekleştirdik. İkinci dönemde durumun bundan daha iyi olacağını ümit ediyoruz."

YORUMLAR
500

Hizb-i İslami Partisi, İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika


HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz         
13:21
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor         
13:16
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları Instagram'ı salladı! Görenler ayırt edemiyor Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları Instagram'ı salladı! Görenler ayırt edemiyor         
12:05
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
21 Ocak altın fiyatları! Altının gram fiyatı 795 lira seviyesinden işlem görüyor 21 Ocak altın fiyatları! Altının gram fiyatı 795 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:10
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor         
16:13

Son Dakika Haberleri
13:21 HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz
13:18 Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti
13:16 Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor
13:12 Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü
12:48 Bir Zamanlar Çukurova 120. son bölüme Saniye ve Gülten'in ölümü damga vurdu!
12:37 Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı
12:36 Mahsur kalan köpek için ''sosisli drone'' operasyonu düzenlendi!
12:32 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü?
12:22 Sezen Aksu'ya tepki göstermişti! Cübbeli Ahmet Hoca Hz. Havva'ya "hain" demiş!
12:22 AFAD soğuk havaya karşı uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 13:29:55. #1.13#
SON DAKİKA: Okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement