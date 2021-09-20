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Okullardaki korona tedbirleri arasında psikolojik destek de var - Son Dakika

Okullardaki korona tedbirleri arasında psikolojik destek de var

20.09.2021 11:19

-(Özel) Okullardaki korona tedbirleri arasında psikolojik destek de var -Okullar korona virüsten, öğrenci ve veliler de pandeminin psikolojik baskısından korunuyor Okulların yüz yüze eğitime başlamasının ardından İzmir'deki okullarda da korona virüs pandemisine karşı alınan önlemler devam ediyor.

-(Özel) Okullardaki korona tedbirleri arasında psikolojik destek de var

-Okullar korona virüsten, öğrenci ve veliler de pandeminin psikolojik baskısından korunuyor

İZMİR - Okulların yüz yüze eğitime başlamasının ardından İzmir'deki okullarda da korona virüs pandemisine karşı alınan önlemler devam ediyor. Bir pozitif vakası olan sınıfın teneffüs saatleri, vakanın rastlanmadığı sınıflardan ayrı oluyor. İki pozitif vakanın olduğu sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul ediliyor. Bu öğrenciler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınıyor. Pandeminin öğrenciler üzerindeki psikolojik baskısına karşı ise bireysel ve grup olarak psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu hizmetten veliler de yararlanıyor.

Korona virüs pandemisi nedeniyle uzun bir süre online eğitim veren okullar, 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçti. Pandeminin yayılmasını engellemek için okullarda alınan tedbirler de devam ediyor. İzmir'deki okullarda tek sıra halinde okula giriş yapan öğrencilerin önce ateşleri ölçülüyor, ardından öğrencilerin dezenfektan sıkmaları sağlanıyor. Sınıfta ve teneffüslerde maskelerini çıkarmayan öğrenciler, aralarında silgi ve kalem gibi eşya alışverişinde de bulunmuyor. Pek çok noktada maske-mesafe-hijyen uyarı yazılarının bulunduğu okullarda, temizlik ve dezenfekte işlemleri ihmal edilmiyor. Sınıflar ayrıca sık sık havalandırılıyor. Herhangi bir sınıfta bir pozitif vaka olması halinde ise sınıfın teneffüs saatleri, vaka rastlanmayan diğer sınıflarla çakışmayacak şekilde ayarlanıyor. Pozitif vaka çıkan sınıfta, 10 gün boyunca ateş ölçümü ve semptom taraması yapılıyor. Bir sınıfta iki pozitif vaka bulunursa o sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul ediliyor. Bu öğrenciler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınıyor.

Pandemi tedbirlerinin en dikkat çeken yönü ise öğrenci ve velilere verilen psikolojik destek. Pandeminin etkisiyle psikolojik baskı yaşayan öğrenciler, bireysel veya grup olarak psikolojik destek alıyor. Öğrencilerin yanı sıra veliler de bu hizmetten faydalanabiliyor.

Öğrenci ve velilere psikolojik destek

Gaziemir Ufuk Özdemir Ortaokulu Müdürü ve Rehberlik Öğretmeni Metin Bulut, "Uzun ve zorlu pandemi süreci boyunca öğrencilerimizin psikolojik olarak zorlandıklarını gözlemledik. Öğrencilerimize gerek bireysel gerek grup olarak terapi yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan psikososyal destek programımız var. Sadece öğrenciler için değil aileler için de psikolojik destek programımız bulunuyor. Bireysel görüşme talep eden öğrencilerimizle birebir görüşürken, okul genelinde de geçen yıldan bu yana psikososyal destek programımızı uyguluyoruz. Öğrencilerimiz 1,5 yıl okullarından uzak kaldı. Yüz yüze eğitime geçince daha mutlu oldular ancak pandemi nedeniyle zorluk yaşadığını gözlemlediğimiz öğrencilerimize bu konuda ayrıca destek sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın öğrencilerimize olumlu yansıdığını söyleyebiliriz." dedi.

"Tedbirler alınıyor"

Gaziemir Ufuk Özdemir Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seçil Yılmaz da, korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında şunları söyledi: "Öğrencilerimizi tek sıra halinde okula alıyoruz. Okula girerken dezenfektan sıkmalarını söyleyip ateşlerini ölçüyoruz. Maske isteyen öğrencilerimize maskelerini veriyoruz. Sınıflarımızda ve teneffüslerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz maskeli. Öğrencilerin arasında silgi, kalem gibi eşya alışverişleri yapılmıyor. Sosyal mesafe konularında sık sık uyarılarda bulunuluyor. İklim koşulları elverdiği müddetçe sınıflarımızda pencerelerimiz açık kalıyor. Ayrıca sınıflar sürekli dezenfekte ediliyor, temizleniyor."

Teneffüs saatleri değişiyor, sınıf temaslı takibine alınıyor

Sınıflarda pozitif vaka rastlanması halinde yapılanları da sıralayan Yılmaz, "Ders anında bir öğrencinin rahatsızlanması durumunda hemen veli bilgilendirilip öğrenciyi evine gönderiyoruz ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını sağlıyoruz. Bir sınıfta bir öğrencide pozitiflik durumu olduğunda bu sınıfın teneffüs saatlerini değiştiriyoruz. Yani diğer sınıflardan sonra teneffüse çıkabiliyorlar. Aynı anda diğer öğrencilerle bahçede bulunmamış oluyorlar. Ayrıca 10 gün boyunca ateş ölçümlerini ve semptom taramalarını yapıyoruz. Aynı sınıfta iki pozitif vaka olduğunda sınıfımızı temaslı takibine alıyoruz. Okulumuzda böyle bir durum yaşanmadı ancak sistem bu şekilde yürütülüyor. Eğitim-öğretim dönemimiz yüz yüze sağlıklı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Öğrenciler maskelerini çıkarmıyor

Öğrencilerden Ecrin Şanlı, "Maskelerimizi iki-üç derste bir değiştiriyoruz, yanımızda yedek maskelerimiz oluyor. Sık sık dezenfektan kullanıyoruz. Islak mendil ve peçetelerimizi yanımızdan ayırmıyoruz. Derslerimizi tedbir alarak yapıyoruz. Okulumuz ve tuvaletler de sık sık temizleniyor. Arkadaşlarımızla mesafeli şekilde duruyoruz." derken, Enes Aydın da, "Maskemizi hep takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. Sık sık dezenfektan sıkıyoruz. Teneffüslerde birbirimize çok yaklaşmıyoruz. Silgi ve kalemlerimiz yedekli şekilde yanımızda olduğu için aramızda eşya alışverişi olmuyor." sözlerine yer verdi. Ferhan Durukan isimli öğrenci ise, "Okula girişte dezenfektanları sıkıyoruz. Öğretmenlerimiz ateşlerimizi ölçüyor. Sınıfta camlarımız açık kalıyor, ortam havalandırılıyor. Aramızda eşya alışverişi yapmıyoruz. Tuvaletlere girerken de sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Okulların bir daha kapanmasını istemediğimiz için maskelerimizi çıkarmıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür de İzmir'de yüz yüze eğitim için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve okullarda maskeden dezenfektana kadar tüm ihtiyaçların karşılandığını belirtti.

Okullardaki korona tedbirleri arasında psikolojik destek de var
Okullardaki korona tedbirleri arasında psikolojik destek de var
Okullardaki korona tedbirleri arasında psikolojik destek de var
Okullardaki korona tedbirleri arasında psikolojik destek de var

Koronavirüs, Pandemi, okullar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okullardaki korona tedbirleri arasında psikolojik destek de var - Son Dakika


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