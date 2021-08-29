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Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı - Son Dakika

Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı

29.08.2021 16:03
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı, System.String[]

İZMİR'in bu yıl en kalabalık sezonlarından birini yaşayan Çeşme ilçesinde, okulların açılmasına sayılı günler kala yoğunluk azaldı.

İZMİR'in bu yıl en kalabalık sezonlarından birini yaşayan Çeşme ilçesinde, okulların açılmasına sayılı günler kala yoğunluk azaldı. 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırlayan ilçede eylül ayı rezervasyonlarında doluluk oranları yüzde 40'a kadar düştü. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Otel fiyatları önümüzdeki hafta yüzde 30, bir sonraki hafta yüzde 50 azalacak. Ekonomik ve sakin tatilin tam zamanı" dedi.

Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan Ege'nin gözde turizm merkezi Çeşme, bu yıl 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırladı. Uzaktan eğitim ve evden çalışma sisteminin hayata geçmesiyle eve kapananların, koronavirüs vakalarının çok olduğu şehirleri terk etmesi de nüfus artışında etkili oldu. Çeşme, tarihinin en yoğun sezonlarından birini yaşadı. Ancak, 6 Eylül'de başlayacak 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi'nde yüz yüze eğitimin yapılacağının duyurulmasıyla, tatil beldelerinden dönüş yolculukları başladı. Bu hafta dönüşlerin daha artması bekleniyor. Haziran ayında yüzde 70, temmuz ayında yüzde 90, ağustos ayında yüzde 99 olan doluluk oranlarının yaşandığı Çeşme'de eylül ayında rezervasyonları ortalama yüzde 30-40'a kadar düştü. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Şu an eylül doluluğunun yüzde 40 olduğunu görüyoruz ancak bu oranın yüzde 70 dolaylarında seyretmesini temenni ediyoruz. Otel fiyatları önümüzdeki hafta yüzde 30, bir sonraki hafta yüzde 50 azalacak. Ekonomik ve sakin tatilin tam zamanı" dedi.

'FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞÜYOR'Çeşme'de temmuz ve ağustos ayında daha önce yaşanmamış bir yoğunluk olduğunu anlatan Demir, "Okulların önümüzdeki hafta açılması sebebiyle yurt dışı turizm desteği de zayıf olduğu için eylül ayı doluluk oranları iyi görünmüyor. Biz her zaman Çeşme, eylülde de çok güzeldir diyoruz. Sakinliği seven tüm konuklarımızı ekonomik tatil için Çeşme'ye bekliyoruz. Fiyatlar, temmuz, ağustos ayında arz ve talep nedeniyle oldukça yüksekti. Fiyatlar önümüzdeki haftadan itibaren düşecek. Okulların açılmasıyla birlikte şehirlere yoğun bir dönüş söz konusu bu durum pandemi için bir tehlike oluşturabilir. Bu nedenle şehirde acil işi olmayanların tatil beldelerinde belirli bir süre daha kalmalarını ve şehirdeki yoğunluğa destek olmamalarını istiyoruz" diye konuştu.DÖNÜŞLER BAŞLADIÇeşme'de tatil yapanlardan Mehtap Kimaldar, " Almanya'dan Çeşme'ye tatil için geldim. Almanya'da havaalanında çalışıyorum artık işbaşı yapmam gerekiyor. Çocuğumun da okulu başlayacak bu nedenle 2 gün sonra dönüyoruz. Çeşme, bizim için bambaşka bir yer. Her yıl geliyoruz. Çok yoğun bir sezondu. Geçen sene tatil yapamayan herkes gelmiş" dedi.Almanya'dan tatile gelenlerden Ercan Cebeci, "Çeşme'ye 4 hafta önce geldik. Burayı çok seviyoruz. Çok kalabalık bir yaz sezonuydu. Şimdi herkes dönmeye başladı. Biz de yarın sabah yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşme esnafından Selim Akbaykal ise, "Bu yaz Çeşme en dolu sezonunu yaşadı. Kışın kapalı kalan insanlar yazın tatil yapmak istediler. Bu da bizi esnaf olarak memnun etti. Eylül ayında okulların açılması düşüş yaratacak ancak yine de dolu bir dönem geçireceğiz. Hava sıcaklıkları hala yüksek bu yüzden eylül ayında da tatil yapanlar olacaktır. Oteller de eylül ayında kampanyalar yapıyorlar bu durum bize olumlu olarak yansıyacaktır" diye konuştu.


Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı

Yakup Demir, Turizm, Eylül, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okulların açılması öncesi Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı - Son Dakika


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