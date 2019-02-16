Son Dakika Haberleri: Okumayı Öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 Kıtasını Ezberledi

Okumayı Öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 Kıtasını Ezberledi

52 dakika önce

Okumayı öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberlediKONYA - Konya'da kreş öğrencisi 3 yaşındaki çocuk, İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okumaya başlayınca diğer çocuklara da örnek oldu.

Okumayı öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberledi

KONYA - Konya'da kreş öğrencisi 3 yaşındaki çocuk, İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okumaya başlayınca diğer çocuklara da örnek oldu. Çocuğun hedefi büyüdüğünde babası gibi polis olmak.
Konya'nın merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesinde yaşayan Mehmet ve Melike Yalçın çiftinin çocukları Ahmet Eren Yalçın, televizyonda duyduğu şiirleri ezberlemeye başladı. Anne Melike Yalçın oğlunun ezber yeteneğini fark edince milli marşımız İstiklal Marşını ezberletmeye başladı. Gittiği kreşte de öğretmenlerinin destekleriyle minik öğrenci kısa sürede İstiklal Marşının 10 kıtasını ezberledi.
Melike Yalçın, oğlunun milli marşımızı kısa sürede ezberlediğini söyledi. Anne Yalçın, "Oğlum, gittiği kreş müdürü ve öğretmenlerinin teşvikiyle İstiklal Marşımızı ezberlemeye başladı. Arabada, evde, gittiğimiz her yerde milli marşımızı tekrar ederek okudu. Çocuğumun her tekrar edişinde takıldığı yerlerde bizde yardım ettik. Kısa sürede 10 kıtayı ezberledi. Bu yeteneğinin ilerleyen yaşlarda eğitim hayatında çocuğuma yardımcı olacağını düşünüyorum. İstiklal Marşını ezberleyerek bizi çok mutlu etti" dedi.
3 yaşındaki Ahmet Eren, İstiklal Marşını ezberlediğini ve büyüdüğünde ise babası gibi polis olacağını söyledi. Ahmet Eren, "Bana İstiklal Marşını annem, babam, babaannem ve öğretmenim öğretti. Boş zamanlarımda boyama yapıyorum, çok ödev yapıyorum. İstiklal Marşına çalışıyorum, tekrar yapıyorum ve akşam yemeğinde çok güzel yemek yiyorum. Ben büyüyünce polis olacağım suçluları yakalayacağım" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:19 Kaynak: İHA

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