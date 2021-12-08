Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi - Son Dakika

Almanya'nın 16 yılını belirleyen Başbakan Angela Merkel'in dönemi resmen sona erdi. 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden galip çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile kuracağı yeni hükümette Başbakanlık yapacak Olaf Scholz görevini bugün Merkel'den devralacaktı.

DEVİR TESLİM YAPILDI

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi. Scholz'un resmen göreve gelmesinin ardından Merkel de başbakanlığı halefine devretti. ,

EN UZUN BAŞBAKANLIK YAPAN İKİNCİ KİŞİ

Ülkede, 2005'te başbakan seçilen Merkel, Almanya tarihinde 16 yıl 16 gün veya 5 bin 860 gün ile Helmut Kohl'dan sonra en uzun süre Başbakanlık yapan ikinci kişi oldu. Almanya ve Avrupa siyasetinin 16 yılına damgasını vuran Merkel, 1954'te Hamburg'da papaz bir baba ve öğretmen bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

İşte devir teslimden ilk fotoğraflar: