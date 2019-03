Öldür Beni Sevgilim Filmi Vizyona Girdi

ANKARA (İHA) – Merakla beklenen 'Öldür Beni Sevgilim' filmi vizyona girdi.

ANKARA (İHA) – Merakla beklenen 'Öldür Beni Sevgilim' filmi vizyona girdi. Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı filmin ekibi Atlantis AVM'de dün akşam Ankaralı hayranlarıyla buluştu.



Büyük bir merakla beklenen 'Öldür Beni Sevgilim' filmi dün vizyona girdi. Atlantis AVM'de yapılan gösterimde filmin oyuncu kadrosunda yer alan Murat Boz, Seda Bakan ve Açelya Topaloğlu, Ankaralı sinemaseverlerle buluştu. Gösterimi izlemeye gelen ziyaretçilerin sinema salonunu tıklım tıklım doldurması gözlerden kaçmadı. Murat Boz, Seda Bakan ve Açelya Topaloğlu hayranları, oyuncular sinema salonuna girdiğinde ise gözyaşlarına hakim olamadı.



'Öldür Beni Sevgilim' birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Filmin gösteriminden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Boz, "Çok eğlenceli bir süreci tüm ekip çalışanlarıyla birlikte geride bıraktık. Fethiye ve İstanbul illerinde geçen çekimler film sürecini çok rahat bir şekilde atlatmamızı sağladı. Biraz hüzünlüyüz çünkü diğer arkadaşlarımız yanımızda yok. Çiftler bu filmde birçok şey bulacaklar. Evli çiftler, sevgililer, nişanlılar hepsini filme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hep böyle bir hayalim vardı"



Başarılı müzik kariyerinin ardından beyazperdede 5. filmini çekerek oyunculuk anlamında da kendini ispatlamış olan Murat Boz, oyunculuğu sevdiğini ifade etti. Boz, "Oyunculuğu çok sevdim. Sevmesem bu işi yapmazdım. Benim hep böyle bir hayalim vardı, perdede kendimi görmek istiyordum. Sinemayı oldum olası çok severim. Sinemayı da sinemada izleyenlerdenim. Böyle başladık, başlayınca da gerisi geldi" dedi.



Atlantis AVM'de filmi izlemeye gelen hayranlarıyla buluşan 'Öldür Beni Sevgilim' filminin başrol oyuncusu Seda Bakan, "Çekimler hiç bitmesin istedik. Şimdi artık vizyondayız ve hemen Ankara'ya geldik. Bakalım hayırlısı. Bundan sonrası seyircinin takdiri. Çok heyecanlıyız aslında çok aşık olarak evlenmiş bir çiftimiz var. İkisi de ayrı karakterde aslında ama birbirlerini çok seviyorlar. Bir anda piyangodan para çıkıyor ve bu çıkan para sonucunda ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Evlilikleri bir anda bozuluyor, yanlış anlaşılma sonucu birbirlerine düşüyorlar. Bakalım filmde aşk mı kazanacak, para mı?" şeklinde konuştu.



Ankara'da daha önce çekilen Behzat Ç adlı dizide rol alan ve eşinin Ankaralı olması sebebiyle kendini Ankaralı olarak akseden Bakan, "Her filmde Ankara'ya geliyoruz. İzmir ve Ankara bizim filmlerdeki ilk durağımız gibi oldu. Gidebildiğimiz her şehre gitmeye çalışıyoruz. Seyirci bizim velinimetimiz, yeter ki gelsinler" ifadelerini kullandı.



"Filmi ilk kez izleyeceğim"



Gala gösteriminde filmi izleyemeyen ve Atlantis AVM'de ilk defa filmi izleyecek olan Açelya Topaloğlu, "Filmin çekimleri hiç bitmesin bizler de Göcek'ten hiç dönmeyelim istedik. Özgür Emre benim canım partnerim bugün bizimle değil İzmir'de. O da bizimle birlikte film gösterimine gelecek. Filmi ilk kez izleyeceğim. Özel gösterimde çekime yetişmem gerektiği için izleyememiştim. O yüzden ben bayağı heyecanlıyım" diye konuştu.



Murat Boz hayranlarından olan lise 3. sınıf öğrencisi Sena Ergül, "Ankara'da yaşıyorum. 7 yıldır Murat Boz fanıyım. Murat Boz'un kalbini seviyorum. Her konserlerine erkenden gidip en önde yer alıyorum. Çok seviyoruz onu anlatılmaz bir duygu bu. Filmin çok güzel olduğunu görüyorum. Epey emek harcanmış. Merakla bekliyoruz" dedi



Seda Bakan'ın hayranlarından olan ve yeni doğacak bebeğine hediye getirmeyi ihmal etmeyen Hakan Karahisar "Seda Bakan'ın hayranıyım. Odasına bebeği için küçük bir hediye bıraktım, inşallah beğenir. Kendisini ve filmi görmek için Kazan'dan geldim. Filmi merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Murat Boz filmin izleneceği salona girdiği an gözyaşlarına engel olamayan Rabia Başaran, "Murat Boz'un 6 senedir hayranıyım. Şu an 18 yaşındayım, herkese çocuksu geliyor ama ben öyle düşünmüyorum. Staj yaptığım, İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda engelli öğrencilerim var. Murat ağabeyi görürsem sarılıp, selamlarımı iletmemi istediler. Onlar için inşallah fotoğraf çektirme şansı yakalayabilirim ve engelli öğrencilerimi mutlu ederim" dedi. - ANKARA

