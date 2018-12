Öldürdüğü Kadına Ateş Ederken "Seni Koruyanlar Gelsin, Kurtarsın" Demiş

KÜÇÜKÇEKMECE'de 6 ay önce kendisinden ayrılan ve barışma istediğini reddeden iki çocuk annesi Seher Çetintaş'ı (34) silahıyla yakın mesafeden birçok kez ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Ahmet Kalender 'in (36) yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Olayın meydana geldiği kafenin işletmecisi olan tanık, sanık Kalender'in kadın yerdeyken sırtına doğru ateş ettiğini belirterek, "Sanık, kadın yerdeyken 'Seni koruyanlar gelsin, seni kurtarsın' dedi" ifadelerini kullandı."İSTERSEN ŞİKAYET ET BAKALIM NE OLACAK" DEDİ Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Kalender katıldı. Duruşmada Seher Çetintaş'ın kızı mağdur Z.K. (16) pedagog eşliğinde verdiği beyanında sanık ile annesinin 3-4 ay annesiyle aynı evde yaşadıklarını, o dönemde annesi dışarı çıktığında annesi ile sanığın sorun yaşadığını anlattı. Z.K. "Bir defasında el kaldırdı, diğerinde de annemin elmacık kemiğini kırdı. Evdeyken annem ile sanık, karşılıklı hakaret sözleri söylediler. Tartışmalar nedeniyle evden ayrıldık. O bölgede kiralık ev bulamayınca zorunlu olarak sanığın oturduğu apartmanda bir yer bulduk. Sanığa söylemedik. 1-2 ay sonra asansörde sanık, bizi görünce farkına vardı. Arayıp rahatsız ediyordu. Bir kez alkollü kapımıza geldi. Polis varken 'İstersen şikayet et bakalım ne olacak' dedi" diye konuştu."ŞİKAYETÇİYİM"İki defa sanıkla yüzyüze görüştüğünü söyleyen Z.K., şöyle devam etti:"Birincisinde normal konuştuk.İkincisinde ya annen ya da baban' deyince 'Hiçbir şey yapamazsın' şeklinde cevap verdim. 'Yapınca görürsün' diyerek silah aldığını söyledi. Olay da 3-4 hafta sonra meydana geldi. Olay günü de sanık telefon açmadan önce ismini hatırlayamadığım bir tekstilci ile annem telefon görüşmesi yaptı. Annemin para kazanması gerekiyordu. Sanık, annemin çalıştığı iş yerlerine gidip annem için 'Bu benim karım çalıştıramazsınız' şeklinde sözler söylüyormuş. Bu konuyu konuştular. Karşıdaki şahıs da 'Çalışacaksan sanık ile bu konuyu hallet biz o kafede olacağız orası güvenli rahatça görüşebilirsiniz' dedi. Bir müddet sonra da sanıkla telefonlaştılar. Ben de dinledim. Sanık 'Limitsiz kredi kartı vereyim aynı evde yaşamayalım. Evlenmeyelim ama arkadaş olalım' deyince annem de 'Ben o... değilim senin parana ihtiyacım yok' deyip tartıştılar. Sonrasında da evden çıktı. Olay meydana geldi. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu."SENİ KORUYANLAR GELSİN, SENİ KURTARSIN"Tanık A.Z. de olayın meydana geldiği kafenin işletmecisi olduğunu, bahçede oturduğu sırada silah sesi duyduğunu ve sesin geldiği yere yöneldiğini belirterek şunları söyledi: "Silahın mermisini mekanizmaya vermeye çalışıyordu. Kadın yerde yatıyordu. Sanık, kadın yerdeyken sırtına doğru ateş etti. O sırada müşterim olan polis memuru, sanığı etkisiz hale getirdi. Hatırladığım kadarıyla ölen yerdeyken, 1-2 el silah sesi duydum. Olay yerinde sanıktan başka silahlı birisini görmedim. Yüze tükürme, tehdit, hakaret, tartışmaya şahit olmadım. Sanık, kadın yerdeyken 'Seni koruyanlar gelsin, seni kurtarsın' dedi. Olay yerinde silahlı başka birisini görmedim.""ÖNCE ONU SONRA KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM"Tanık H.G. de ölen Seher Çetintaş'ın komşusu olduğunu, Seher ile sanığın 2-3 ay birlikte yaşadıklarını, sanığın Seher Çetintaş'ı darp ettiği için ayrı yaşadıklarını belirterek, "Ahmet evlenmek istiyordu. Seher ise evlenmek istemiyordu. Bir süre görüşmediler. Ahmet bana 'Ben bu yola baş koydum. Önce onu sonra kendimi öldüreceğim' dedi. Ertesi gün Seher'in ölüm haberini duydum. Seher'i öldüreceğine ilişkin sözlerini sanıktan 4-5 defa duydum" dedi. Tanık F.Ö. de sanığın 'Benimle barışmazsa onu öldüreceğim' şeklinde sözler söylüyordu. Bu konuşmalar geçtikten yaklaşık bir hafta sonra da ölüm haberini aldık. Seher sanığın kendisini öldüreceğine inanmıyordu " dedi.Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.İDDİANAME Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece 'de 24 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Ahmet Kalender daha önceden arkadaşlık ilişkisinde bulunduğu ve yeniden arkadaşlık kurma isteğini reddeden Seher Çetintaş'ı silahla yakın mesafeden birden çok kez ateş ederek öldürdü. İddianamede Ahmet Kalender'in "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor. - İstanbul