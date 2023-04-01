Cinayetle sonuçlanan hisse devri tartışmasında yeni detay! Manava sığınan ortağını öldürmeden önce caddede ateş açarak kovalamış - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayetle sonuçlanan hisse devri tartışmasında yeni detay! Manava sığınan ortağını öldürmeden önce caddede ateş açarak kovalamış

01.04.2023 16:06

Ankara'da Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd'ın ortağı tarafından hisse devri tartışması sonucu tabanca ile öldürüldüğü olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüye ulaşıldı. Kasığından vurulduktan sonra kaçıp bir manava sığınan Xalıd, burada 3 el ateş edilerek öldürüldü. Görüntüde Dikbaş'ın ortağını tabanca ile ateş ederek caddede kovaladığı görüldü.

Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde, tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti.

KAÇIP MANAVA SIĞINDI

Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı. Dikbaş, Xalıd'a 3 el daha ateş etti. Xalıd, kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti, Dikbaş gözaltına alındı.

Manava sığınan kişinin ortağı tarafından vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin kovalamaca görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Ahmet Dikbaş'ın, Azerbaycanlı Şamil Xalıd'ı cadde üzerinde arkasından ateş ederek kovaladığı görüldü. Xalıd'ın, kurşunlardan kaçarken son anda manava sığınması da görüntüde yer aldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan 'Gizem bebek' annesine kavuştu Enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan 'Gizem bebek' annesine kavuştu Manava sığınan kişinin ortağı tarafından vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin kovalamaca görüntüleri ortaya çıktı Manava sığınan kişinin ortağı tarafından vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin kovalamaca görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayetle sonuçlanan hisse devri tartışmasında yeni detay! Manava sığınan ortağını öldürmeden önce caddede ateş açarak kovalamış - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u farka boğdu
16:20 Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı
16:14 Trabzon'da inanılmaz maç! Hakem düdüğü çalar çalmaz gol düellosu
15:56 Mart ayında yapılan 17 anketin ortalaması alındı! İşte 14 Mayıs seçimlerinde partilerin oy oranları
15:56 Falcao'nun İspanya macerası son buldu! 37 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu
15:54 Kerem Kınık, çadır satışını aklamak için uğraşıyor! Atatürk imzalı belge bile paylaştı
15:50 17 seçim anketinin mart ayında yaptığı araştırmaların ortalaması
15:50 Falcao, İspanya'da da tutunamadı! 37 yaşında kendisine yeni takım buldu
15:48 Kerem Kınık'ın çadır satışını aklama çabası! Atatürk imzalı belge paylaştı
15:49 Ölümden kıl payı kurtuldu! Arabasıyla spor salonunun içine dalan genç futbolcu facianın eşiğinden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2023 16:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: Cinayetle sonuçlanan hisse devri tartışmasında yeni detay! Manava sığınan ortağını öldürmeden önce caddede ateş açarak kovalamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement