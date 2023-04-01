Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde, tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti.
Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı. Dikbaş, Xalıd'a 3 el daha ateş etti. Xalıd, kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti, Dikbaş gözaltına alındı.
Olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Ahmet Dikbaş'ın, Azerbaycanlı Şamil Xalıd'ı cadde üzerinde arkasından ateş ederek kovaladığı görüldü. Xalıd'ın, kurşunlardan kaçarken son anda manava sığınması da görüntüde yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Cinayetle sonuçlanan hisse devri tartışmasında yeni detay! Manava sığınan ortağını öldürmeden önce caddede ateş açarak kovalamış - Son Dakika