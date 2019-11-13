Öldürülen Manisalı iş adamının cenazesi toprağa verildi

İzmir'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Manisalı iş adamı Mehmet Özkan'ın cenazesi defnedildi.
Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Özkan'ın cenazesi Hatuniye Camisi'ne getirildi.
Mehmet Özkan'ın eşi Rana, oğlu Bartu ve annesi Revinay Özkan, tabutun başında gözyaşı döktü.
Tabutunun üzerine Galatasaray forması ve atkısı konulan Özkanın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.
Özkan, dün H.Y, eşinin işlettiği Bornova ilçesindeki güzellik merkezinde karşılaştığı Mehmet Özkan'a pompalı tüfekle ateş etmiş ve olay yerinden kaçmıştı. Özkan ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.