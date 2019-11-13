Son Dakika Haberleri: Öldürülen Manisalı iş adamının cenazesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Öldürülen Manisalı iş adamının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Öldürülen Manisalı iş adamının cenazesi toprağa verildi

7 saat önce

İzmir'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Manisalı iş adamı Mehmet Özkan'ın cenazesi defnedildi.

Öldürülen Manisalı iş adamının cenazesi toprağa verildi, System.String[]

İzmir'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Manisalı iş adamı Mehmet Özkan'ın cenazesi defnedildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Özkan'ın cenazesi Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Mehmet Özkan'ın eşi Rana, oğlu Bartu ve annesi Revinay Özkan, tabutun başında gözyaşı döktü.

Tabutunun üzerine Galatasaray forması ve atkısı konulan Özkanın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

Özkan, dün H.Y, eşinin işlettiği Bornova ilçesindeki güzellik merkezinde karşılaştığı Mehmet Özkan'a pompalı tüfekle ateş etmiş ve olay yerinden kaçmıştı. Özkan ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Mehmet Özkan, Adli Tıp, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten 2 yıl dava açıldı
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:29:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öldürülen Manisalı iş adamının cenazesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]