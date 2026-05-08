Öldürülüp yakılan Kübra'dan geriye bu görüntüler kaldı! Yürek sızlatan anlar

08.05.2026 10:53
Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da cansız bedeni yakılmış ve parçalanmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Neşe içinde mumlarını üfleyen Kübra'nın görüntüleri yürekleri sızlattı.

Antalya'da 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve Burdur'da korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vefatı, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

NEŞESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Olayın ardından ortaya çıkan doğum günü görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Arkadaşları tarafından paylaşılan videoda, Kübra'nın neşe içinde mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor. 19 Ağustos'ta çekilen görüntülerde hayata bağlılığı ve neşesiyle dikkat çeken genç kadının görüntüleri yürekleri sızlattı. 

KÜBRA YAPICI KORKUNÇ CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. dün gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Barajda yapılan arama çalışmasında Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. 

Yapıcı'nın Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kuvvetli suç şüphesi", "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

