Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 70'inci gün - Son Dakika
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Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 70'inci gün

07.07.2022 09:52
Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 70'inci gün

ERZURUM'da, Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut'un hayatını kaybettiği kazada kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları, 70'inci günde de devam etti.

ERZURUM'da, Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut'un hayatını kaybettiği kazada kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları, 70'inci günde de devam etti.

Kaza, 28 Nisan akşamı, Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından anne Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise 70 gündür aranıyor. Olaydan kısa süre sonra bölgeye gelen Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. JAK ve AFAD ekipleri, kazanın meydana geldiği noktadan itibaren yaklaşık 10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde aramalarına devam ediyor. Fevzi Bulut, Ramazan Bayramı'na 3 gün kala kaybolmuştu.


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Kaynak: DHA

Tragger, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 70'inci gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 70'inci gün - Son Dakika
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