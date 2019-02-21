Son Dakika Haberleri: Oltu'da Kar Çiçekleri Açtı

Oltu'da Kar Çiçekleri Açtı

39 dakika önce

Coğrafi alan büyüklüğüyle Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Erzurum'da bir uçta kış şiddetiyle sürerken, bir ucunda baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı.

Oltu'da Kar Çiçekleri Açtı, System.String[]
Coğrafi alan büyüklüğüyle Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Erzurum'da bir uçta kış şiddetiyle sürerken, bir ucunda baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı. Erzurum'a 114 kilometre uzaklıkta bulunan Oltu ilçesi adeta baharı yaşıyor. Kardelen çiçeklerinin boy gösterdiği Oltu'da hava sıcaklığı da 10 dereceye yaklaştı. Deniz seviyesinden 1893 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim alanları arasında yeralan Erzurum'da adeta ilk bahar ve kış aynı anda yaşanıyor. 2287 metre rakımıyla Karayazı ilçesi zemheri olarak bilinen Şubat soğuklarına teslim olurken, 1275 metre yükseklikte kurulan Oltu ilçesi ilk baharı yaşamaya başladı. Doğu Anadolu'nun karasal iklimi ile Karadeniz ikliminin ılıman kuşağı arasında bulunan Oltu ilçesinde kardelen çiçekleri boy göstermeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenleri görenler artık Oltu'nun ilk baharı karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Öğrencisi olduğu Atatürk Üniversitesi'nin tatile girmesi sebebiyle Oltu ilçesindeki ailesinin yanına giden Batuhan Aydın, Erzurum'un zemheri soğuklarını yaşamasına rağmen Oltu'da baharın geldiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:08 Kaynak: DHA

Türkiye, Erzurum, Kar, Oltu, Güncel
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