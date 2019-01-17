Son Dakika Haberleri: Oltu Hentbolda İl Birinciliğini Kazandı

Oltu Hentbolda İl Birinciliğini Kazandı

1 saat önce

Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erzurum'da Hentbolda il birincisi oldu.

Oltu Hentbolda İl Birinciliğini Kazandı, System.String[]
Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erzurum'da Hentbolda il birincisi oldu.

Aziziye Spor salonunda oynanan Genç kızlar hentbol il birinciliği final müsabakasında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile karşılaşan Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi maçı 13- 12 yenerek il birincisi oldu.

İki takımda kıran kırana mücadele ederken il birinciliğini Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı. Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç kızlar hentbol takımı Şubat ayında ili temsilen bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Erzurum, Anadolu Lisesi, İbni Sina, Oltu, Spor
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