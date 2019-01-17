Oltu Hentbolda İl Birinciliğini Kazandı
1 saat önce
Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erzurum'da Hentbolda il birincisi oldu.
Oltu İbni Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erzurum
'da Hentbolda il birincisi oldu. Aziziye
Spor salonunda oynanan Genç
kızlar hentbol il birinciliği final müsabakasında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile karşılaşan Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi maçı 13- 12 yenerek il birincisi oldu.
İki takımda kıran kırana mücadele ederken il birinciliğini Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı. Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç kızlar hentbol takımı Şubat ayında ili temsilen bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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