ÖLÜ DENİZANALARI SAHİLE VURDU - Son Dakika

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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent mahallesinde, ölmüş denizanaları sahile vurdu.

Mavikent mahallesinde sahile vuran denizanalarını gören vatandaşlar, fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Sahilde 3-5 metre arayla sahile vuran yaklaşık 60 ölü denizanası görüldü. Denizanalarının sahile vurduğunu duyup görmeye gelen Ozan Güven, "Kumsalda birkaç metre arayla büyük büyük denizanalarının kıyaya vurduğunu gördük. Deniz ve balık ile uğraşan vatandaşlarımıza sorduğumuzda deniz kirliliğinden kaynaklandığını öğrendik. 60 civarında denizanası ölmüş ve kıyıya vurmuş. Kumluca için kötü bir durum. Denizlerimizi korumamız sahip çıkmamamız lazım" dedi.