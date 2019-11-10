Ölümünün 81. yılında Atatürk Kosova'da anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Kosova'da düzenlenen törenle anıldı.



Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın himayesinde, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçilik Resmi Konutu'nda anma programı düzenlendi. Anma törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve milletvekili Fikrim Damka, milletvekili Fidan Brina Jılta, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceren, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, ülkedeki Türk Kurum ile kuruluş temsilcileri ve dernek başkanları katıldı.



Törende Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk'ün hayatından kesitlerin sunulduğu sinevizyon gösteriminin ardından konuşma yapan Üçüncü Katip Dilara Aslıhan Köseoğlu, Atatürk'ün eserleriyle, fikirleriyle, ilkeleriyle, inkılaplarıyla hatırlanması gerektiğini belirtti. Büyük Önder Atatürk'ün emperyalizme karşı yürüttüğü kurtuluş mücadelesinin Türk milletinin yüksek kararlılığıyla birleşerek başarıya ulaştığını kaydeden Köseoğlu, büyük zaferin sonucunda Türk milletinin hürriyetine kavuştuğunu anımsattı. Gazi Mustafa Kemal'in hem zamanın şartlarını son derece iyi okumuş hem de zamanın ötesini netlikle görebildiğini belirten Köseoğlu, "Türkiye'nin bulunduğu krizler coğrafyasında her türlü zorluğa rağmen adeta bir istikrar adası, bir güven kaynağı olarak dimdik durması, Ulu Önderimizin açtığı yolda yürüyerek kendine inanan bir millet, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız sayesindedir. Ülkemizin bugün birden fazla terör örgütüyle aynı anda kararlılık ve başarıyla mücadele edebilmesi, büyük bir devlet adamının temellerini attığı büyük bir devlet sayesindedir. Bugün eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün de PKK/PYD/ YPG terör örgütünün de DEAŞ terör örgütünün de ne yaparsa yapsın istediklerini elde edemeyecekleri olmaları da Ulu Önderimizin sözünü ettiği milli birlik ve beraberlik sayesindedir" ifadelerini kullandı.



Büyükelçiliğin askeri ataşesi İsmail Cenkeri Ersöz de anma töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk gibi toplumun ruhuna nüfuz etmiş olan şahsiyetlerin ölümsüz olduğunu hatırlatarak, bu şahsiyetlerin yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle, yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Ersöz, "Bugün ülkemiz, bölgemizde yaşanan güvenlik ve siyasi krizlere rağmen, dünyada istikrar sahibi güçlü bir ülke olarak görünüyorsa bunlar bizim Atamızın ileri görüşlülüğüne ve temelleri sağlam atılmış Cumhuriyetimize borçlu olmaktayız. Bu sebeple bugün terör ve şer odaklarıyla millet olarak kararlılıkla mücadele ederken, bizler onu her zamankinden daha iyi anlayarak, düşüncelerinden daha iyi istifade ederek, bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için daha iyi neler yapabileceğimizi düşünerek yüce Atamızın gösterdiği muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolundaki mücadelemizi ilk günkü heyecan ve kararlılıkla sürdürmeliyiz" dedi.



Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreni, konuşmaların ardından sona erdi. - PRİŞTİNE