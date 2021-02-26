Olympique Marsilya'da Jorge Sampaoli dönemi - Son Dakika

Olympique Marsilya'da Jorge Sampaoli dönemi

26.02.2021 23:57
Olympique Marsilya'da Jorge Sampaoli dönemi, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud görevden alındı, teknik direktörlüğe de Jorge Sampaoli getirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud görevden alındı, teknik direktörlüğe de Jorge Sampaoli getirildi.

Marsilya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulübün sahibi ABD'li iş adamı Frank McCourt, başkan Eyraud'un görevine son vererek yerine kulüpte futbol direktörlüğü yapan 34 yaşındaki Pablo Longoria'yı atadı.

Andre Villas-Boas'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna da Jorge Sampaoli oturdu. 60 yaşındaki Arjantinli teknik adam ile Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Güney Amerika'da birçok kulüp çalıştıran Sampaoli, Şili Milli Takımı ile 2015 Copa America'yı kazandı. Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Sevilla ve Santos'ta da görev alan Sampaoli, son olarak Atletico Mineiro'nun teknik direktörlüğü yaptı.

Olympique Marsilya, Ligue 1'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından taraftarların antrenman tesislerine saldırmasıyla gündeme gelmişti.

Portekizli teknik direktör Boas ise, Celtic'te forma giyen Olivier Ntcham'ın transferi sürecinde yönetimle ters düşerek 2 Şubat'ta istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olympique Marsilya'da Jorge Sampaoli dönemi - Son Dakika Spor


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