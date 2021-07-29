Aslan'ın PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda ettiği mücadelenin ardından Hollanda'da yorumculuk yapan Wesley Sneijder çarpıcı yorumlarda bulundu.
İşte Sneijder'in dikkat çeken o ifadeleri:
" Galatasaray'a transferi Van Aanholt için iyi. Aynı zaman da Galatasaray için de iyi bir transfer.
Problemlerin bazıları o pozisyondan kaynaklanıyor. Bence Galatasaray için iyi bir takviye.
Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum.
Takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama hemen oyundan alındı. Van Aanholt ilk tercih olacaktır, sol bekte 2. tercih olabilir.
Van Aanholt'un bu takımda oynamak için yeterli kalitesi var. Tecrübesi var, Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor ve Galatasaray'a çok mutlu olacak."
Son Dakika › Spor › Ömer Bayram'a tribünlerden sonra bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder'den geldi - Son Dakika Spor