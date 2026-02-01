Ömer Çelik: 'Milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ömer Çelik: 'Milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz'

Ömer Çelik: \'Milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz\'
01.02.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Osmaniye'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli güvenliğini koruma vurgusu yaptı, terör örgütlerine karşı gereken yanıtın verildiğini belirtti. Dünyada yaşanan çatışmalara ve çifte standarda dikkat çeken Çelik, Türkiye'nin birliğinin önemine değindi. Ayrıca, deprem sonrası dayanışmaya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine vurgu yaparak, AK Parti'nin gücünü ve kararlılığını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama hiç kimseye de milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz." dedi.

Çelik, Osmaniye Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze'deki soykırım ve İran'daki gelişmelere dikkati çekti.

Gelişmelerin, Türkiye'nin çevresinde yaşandığını dile getiren Çelik, "Bütün bu çerçeveye baktığınızda Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin korunması, Türkiye'nin güçlü, tecrübeli bir liderlik tarafından bu kadar dirayetle yönetilmesinin ne kadar önemli olduğu ilk bakışta gözükür." diye konuştu.

Çelik, sınırlarda terör devleti kurulması için yapılan tüm teşebbüslere karşı gereken cevabı verdiklerini anlattı.

Türkiye'nin, kara, hava ve denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruduklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütü Suriye'de darmadağın ediliyor, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkıyor, 'Türkiye Suriye'de çatışmanın tarafı olmasın, barışın tarafı olsun' diyor. Zaten barışın tarafındayız. Suriye'nin iç barışını sağlıyor, Suriye'deki bütün kardeşlerimizin birliğini, beraberliğini koruyoruz. Orada Suriye hükümeti terörle mücadele ederken CHP Genel Başkanı terör örgütü ile meşru hükümeti bir arada tutuyor, eşit kefeye koyuyor. Ondan sonra 'Türkiye barışın taraftarı' olsun diyor. Bu nasıl zihniyettir? Devlete terör örgütü, terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor."

"Gazze'de kadınlar öldürülürken hukuku, insan haklarını unutuyorlar"

Çelik, dünyanın büyük bir türbülansın içine girdiğine dikkati çekerek, birlik, beraberlik ve dirliği daha güçlü tutacaklarını belirtti.

Dünyada bilinen düzenin sona erdiğini dile getiren Çelik, "Dünyanın başka yerlerinde insanlar öldüğü ya da öldürüldüğü zaman, ki onu da istemeyiz, insan haklarından, hukuktan bahsedenler Gazze'deki çocukların kanına girilirken, Gazze'de kadınlar öldürülürken hukuku, insan haklarını unutuyorlar. Bu ikiyüzlülük ve çifte standart niye?" dedi.

Çelik, Türkiye'nin istikrarı, birliği ve dirliğini korumanın en önemli meseleleri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama hiç kimseye de milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz. Bununla ilgili olarak ortaya koyduğumuz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz savunma sanayisindeki devrimler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, polisimizin, jandarmamızın bütün güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu gayretler, memleketimizin kendi ufuklarına doğru hiçbir engelle karşılaşmadan yola devam etmesinin garantisidir."

"Dünyada böyle bir parti, böyle bir teşkilat yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, küresel bir nitelik kazandığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Dünyanın neresinde bir sorun, mesele olursa 'Bu mesele nasıl çözülür' denildiğinde ilk aranan kişi kimdir? Cumhurbaşkanımızdır. 'Bu meselenin çözümü için masa nerede kurulur' denildiğinde ilk akla gelen yer neresidir? Türkiye'dir, bizim ülkemizdir. Onun için şu anda Türkiye'nin her tarafında, diğer kardeşlerimizle birlikte bütün illerde bu şekildeki toplantılarda birliğimizi, beraberliğimizi göstermemiz bütün dünyaya verilmiş bir mesajdır. Dünyada böyle bir parti, böyle bir teşkilat yok. Dünyada kendi meselesine adanmış insanların bu kadar güçlü şekilde bir araya gelip en güçlü sesi verdiği bir siyasi hareket görülmedi. Buna devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman yorulmuyoruz, hiçbir engelden çekinmiyoruz. Ben 30 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanımızla birlikteyim. Önümüze bir mesele geldiği zaman onun liderliğinde hiçbir şeyden korkmadık, çekinmedik. Yolumuza devam etmekten başka hiçbir amacımız olmadı."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji ve iradesinden hiç eksilme olmadığını belirterek, "Diyorum ki 'Genç nedir, kaç yaşında genç olunur?' İşte diyorlar ki '19-30 yaş arası gençtir.' O biyolojik bir şey. Önüne engel çıktığı zaman korkmayana, önüne problem çıktığı zaman onu çözmekten çekinmeyene genç denir. Önüne sıkıntı çıkarıldığı zaman ondan kaçmak yerine onun üstüne yürüyene genç denir. O açıdan baktığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

"Deprem yıktı ama çılgın Türkler yine ayağa kalktı"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere değinen Çelik, şunları anlattı:

"Belki de deprem literatürüne girecek bir sürü olay yaşandı ama bir yandan devletin ortaya koyduğu seferberlik diğer yandan hiç uyumadan gece gündüz oraya yardım götürmek için kamyon ve tır şoförlerinin, bütün vatandaşlarımızın yaptığı fedakarlık gerçekten bizim birbirimize zor zamanda ne kadar düşkün olduğumuzu bir kere daha gösterdi. Bu fedakarlık ve dayanışma için dışarıda nasıl manşet atıldı biliyor musunuz? 'Deprem yıktı ama çılgın Türkler yine ayağa kalktı.' Onun için her ne olursa olsun ne diyoruz? Zorluklar, felaketler olur ama devlet yıkılmaz, millet yenilmez."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Osmaniye'deki anma törenlerine katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Osmaniyemizden bir kere daha bu birlik beraberlik mesajını Cebelibereketimizden vereceğiz. İnşallah Osmaniye şanına yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi karşılayacak. Bundan eminiz. Hep beraber kucaklaşacağız. Bütün dünyaya bir kere daha o büyük felaket karşısındaki dayanışmamızı, bundan sonraki akdimizi nasıl tazelediğimizi hep beraber göstereceğiz."

Toplantıda, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy ile AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ömer Çelik, Güvenlik, Osmaniye, AK Parti, Türkiye, Güncel, Deprem, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'Milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi 142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:46
Arda Güler’in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
17:27
Atalanta’dan Lookman açıklaması: Anlaştık
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık
17:13
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 20:27:16. #7.11#
SON DAKİKA: Ömer Çelik: 'Milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.