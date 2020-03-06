Ömer Seyfettin vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Seyfettin vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Ömer Seyfettin vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı

6 saat önce

Türk hikayesinin önemli ismi Ömer Seyfettin, ölümünün 100. yılında kabri başında yad edildi.

Ömer Seyfettin vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı, System.String[]

Türk hikayesinin önemli ismi Ömer Seyfettin, ölümünün 100. yılında kabri başında yad edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Milli Edebiyat akımının öncülerinden ve modern Türk öyküsünün kurucusu olarak bilinen Ömer Seyfettin'in ölümünün 100. yılında İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından tören düzenlendi.

Törene, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İBB CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu ile Ömer Seyfettin okuyucuları katıldı.

Ömer Seyfettin'in kabri başında okunan duanın ardından konuşma yapan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Büyük yazarlar yaşadığı ülkelerin değerlerini yazarlar. Ömer Seyfettin de değerlerimizi en iyi kaleme alan yazarlarımızdan biridir." dedi.

İBB CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı ise Ömer Seyfettin'in eserlerine ve düşüncelerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Pala, törende emeği geçen herkese teşekkür ederek Gönen'den getirdiği toprağı Ömer Seyfettin'in kabrine serpti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Seyfettin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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