Ömrünü +1 farka adayan babalar, özel ebeveynlere rehberlik ediyor - Son Dakika

Ömrünü +1 farka adayan babalar, özel ebeveynlere rehberlik ediyor

Sakarya'da down sendromlu çocuk sahibi Ferruh Kaledibi ile İbrahim Özateş, yaklaşık 20 yıldır kendileri gibi özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukları olan ailelere, sağlıktan psikolojiye birçok konuda rehberlik ediyor.

Ömrünü +1 farka adayan babalar, özel ebeveynlere rehberlik ediyor, System.String[]

Sakarya'da down sendromlu çocuk sahibi Ferruh Kaledibi ile İbrahim Özateş, yaklaşık 20 yıldır kendileri gibi özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukları olan ailelere, sağlıktan psikolojiye birçok konuda rehberlik ediyor.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Yardımcısı da olan, 21 yaşında bir down sendromlu erkek evlat sahibi Kaledibi, AA muhabirine, kendisini diğer babalardan farksız hissettiğini anlattı.

Özel bir çocuk sahibi olmanın yaşam içerisinde biraz daha zor olduğunu ancak güzel bir babalık yaşadığını aktaran Kaledibi, "21 yıldır özel bir çocukla yaşıyorum. İlk doğduğu gün inanamadık. Down sendromu nedir bilmiyorduk, bildiklerimizle uyuşmuyor. İlk doğduğu gün 5 doktora gittim. Mali müşavirim, her doktorun bilmediğini düşünerek 5 özel doktora gittim. Bu durumun eğitimle daha iyi gelişebileceğini öğrendikten sonra bir daha sağlık problemleri dışında hekim arkadaşların yanına gitmedim." diye konuştu.

Özel gereksinimi olan çocuklara birey olarak bakılması gerektiğine işaret eden Kaledibi, bu çocukların diğer bireylerden çok bir farkının olmadığını sadece +1 kromozom olduğunu kaydetti.

Yaşam içerisinde ebeveynlerin çocuklara eğitimle beraber sahip çıkması gerektiğini dile getiren Kaledibi, "İnsanlar doğal olarak kabullenme süreçlerini zor geçiriyorlar. Bir şok yaşıyorsunuz. Önünüzdeki 20, 30, 60 yılı sorgular hala geliyorsunuz. Hazır deneyimlerle geçmiş 20 yılımı, doğan her +1 çocuğumuzun velisine anlatıyoruz. Yapacaklarının zor olmadığını, uyguladıkları takdirde diğer bireyler gibi başarı sahibi olacaklarını söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Ömrünü bu işe adadığını anlatan Kaledibi, "Bu işi yapmaktan keyif alıyorum. Ben mali müşavirim, mali müşavirliğimi çalışan arkadaşlarla en aza indirdim. Down sendromlu ya da otizmli çocuklarda tanı konulduğunda onlara rehberlik etmek, deneyimlerinizi bazen ağlayarak bazen gülerek anlatmak anlamlı. Kısmen dünden bugüne iyiyiz, toplumun bakış açısı da yavaş yavaş değişti. O anlamda velilere, babalara artık bu işin onlarda olduğunu, annelere büyük destek olmaları gerektiğini söyleyerek rehberlik ediyoruz. Her aşamasında da onlarla beraber olmak istiyoruz." dedi.

Özel çocuklara sahip babalar arasında bir dayanışma öneren Kaledibi, gelecek nesillerdeki gereksinime ihtiyaç duyan çocukların daha iyi şartlara sahip olacağını belirtti.

Kaledibi, 2015 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla açılan ve zihinsel yetersizliği olan 8 kişinin çalıştığı Engelsiz Kafe'nin çalışma hayatına örnek olması gerektiğini vurguladı.

"Babam iyi birisi, kendisini çok seviyorum"

Kaledibi'nin oğlu Ekin Kaledibi (21) de babasından çok şey öğrendiğini ve ona çok şey öğrettiğini söyledi.

Babasıyla tenis, yüzme ve basketbola gittiğini aktaran Ekin, "Babam iyi birisi, kendisini çok seviyorum. Ne söylerse yapıyorum. Hafta sonu ona bir sürprizim olacak. Onu ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Babalar Günü kutlu olsun, tüm babaların günü kutlu olsun." dedi.

"Kendimi farklı bir baba olarak görmüyorum"

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve 22 yaşında down sendromlu bir kızı olan İbrahim Özateş de çocuğunun doğduğu gün hastanede doktorların tanıyı koymasınA inanamadıklarını ifade etti.

Kızı Aslı'ya alışma sürecini geçirince kendisi için bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünü anlatan Özateş, sosyal yaşamdan uzak tutmayarak kızını birey olması yönünde teşvik ettiklerini kaydetti.

Aslı'nın Engelsiz Kafe'de çalıştığını söyleyen Özateş, "Gayet güzel hizmet ediyor. Kendisi çok memnun. Onu öyle görmem peşinde koşmamı çoğaltıyor. Ben Aslı'yı hiçbir zaman izole etmedim. Nereye gittiysem yanımda götürdüm. Birey olarak davrandık. Eğer öyle yapmayıp himaye altına alsaydık, kendini geliştiremezdi. Ben kendimi farklı bir baba olarak görmüyorum. Aslı'yı engelli olarak görmüyorum." diye konuştu.

Özel çocuklara sahip ebeveynlerin farklı bir beklenti içine girmemesi gerektiğini belirten Özateş, "Çocuklarımız için biraz fazla emek harcarsak onlar da bir yere geleceklerdir. Hayatımı çocuğuma adamaktan memnunum. Çocukla daha fazla ilgilenmek için emekli oldum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Beyazay Derneği, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömrünü +1 farka adayan babalar, özel ebeveynlere rehberlik ediyor - Son Dakika

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