OMÜ'de TEKNOFEST teknoloji atölyeleri açılış şenliği düzenlendi - Son Dakika
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OMÜ'de TEKNOFEST teknoloji atölyeleri açılış şenliği düzenlendi

27.02.2022 18:24

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çalışmaları kapsamında teknoloji atölyeleri açılış şenliği düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çalışmaları kapsamında teknoloji atölyeleri açılış şenliği düzenlendi.

OMÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi Laboratuvarındaki şenlikte "OMÜ TEKNOFEST'e hazır" sloganıyla roket uçurma, dron yarışları ve elektrikli araç sergisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kazanılan bilginin mutlaka beceriye ve teknolojiye dönüştürülmesi gerektiğine dikkati çekti. Ünal, "Eğer bilgi teknolojiyi doğurmuyorsa bilgi bir yük olarak kalıyor. Üretilen teknolojinin ülke ve toplum yararına sunulması gerekiyor." dedi.

Lisans düzeyinde proje yazma eğitimleri düzenlediklerini de vurgulayan Ünal, "Yaklaşık 1500 öğrenci başvurdu. Bunların 700 kadarı sertifika aldı diğerlerinin eğitimi devam ediyor. Öğrencilerin yaptıkları her bir projeye 5 bin lira destek vermek suretiyle biz projeleri hayata geçirmek istedik. Belediyelerimizin de desteği ile proje yazma eğitimi verdik." diye konuştu.

Ünal, üniversite bünyesinde yapacakları yeni çalışmalardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Elimizdeki cihazların tamamını sadece üniversitemizdeki akademisyenlerin değil bölgedeki farklı üniversitelerdeki araştırmacıların da yapacakları araştırmalarda kullanabileceği bir protokolle hizmetlerine sunacağız. Samsun'un çekim merkezine dönüşmesini hedefliyoruz. Ülkenin geldiği noktaya bakarsanız dün yaptığımız festivallerle bugün yaptığımız festivalleri yan yana koyduğumuzda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz."

Program öncesinde çevrim içi olarak düzenlenen TEKNOFEST konulu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hadliyeler verildi. Açılış şenliğinde belli güzergahları geçerek zamana karşı yapılan dron yarışlarında dereceye giren pilotlara hediyeleri akademisyenler tarafından takdim edildi.

Açılış şenliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karadeniz'de 30 Ağustos-4 Eylül'de yapılacak TEKNOFEST kapsamında bu yıl roketten otonom sistemlere, yapay zekadan sualtı sistemlerine kadar 39 farklı teknoloji yarışması gerçekleştirilecek.

OMÜ'de TEKNOFEST teknoloji atölyeleri açılış şenliği düzenlendi
OMÜ'de TEKNOFEST teknoloji atölyeleri açılış şenliği düzenlendi
OMÜ'de TEKNOFEST teknoloji atölyeleri açılış şenliği düzenlendi

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Havacılık, Samsun, Mayıs, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OMÜ'de TEKNOFEST teknoloji atölyeleri açılış şenliği düzenlendi - Son Dakika


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