OMÜ'de yeni akademik yıl ilk dersle başladı - Son Dakika

OMÜ'de yeni akademik yıl ilk dersle başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yeni akademik yıl, canlı yayın üzerinden açılış dersiyle başladı.

OMÜ'de yeni akademik yıl ilk dersle başladı, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yeni akademik yıl, canlı yayın üzerinden açılış dersiyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, verdiği "Pandemi döneminde Eğitim-Öğretim Stratejisi ve Süreçlerin Değerlendirilmesi" konulu derste her türlü şarta rağmen eğitim ve öğretim devam ettiğini söyledi.

Temel hedeflerinin OMÜ'yü araştırma üniversitesine dönüştürmek olduğunu vurgulayan Ünal "Eğer iyi bir strateji oluşturur, mevcut birikimimizle hareket edebilirsek dünya sıralamasında ilk 500 üniversitenin içine girebilmek hayal değil. Kısacası doğru adımları, doğru zamanda atarak üniversitemizin ligini değiştirmek ilk hedefimiz. Bir diğer hedefimiz de merkeze aldığımız eğitime AR-GE çalışmalarını ekleyerek bunun üzerinden nitelikli insan yetiştirmek. Dolayısıyla marka değeri yüksek, diploması güven temin eden bir üniversite hedefliyoruz." dedi.

Salgın sürecinde her öğrencinin, eğitimden eşit derecede faydalanmasını ve imkanı ne olursa olsun güncel bilgiye ulaşmasını amaçladıklarını vurgulayan Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte öğrencilerimizin kütüphanelerden ya da başka kaynaklardan doğru ve güncel bilgiye ulaşması olası değil. Bu boşluğu doldurmak için temel alan bilgisi kavramı ortaya çıktı. Akademisyenlerimizden dersleriyle ilgili en güncel, en doğru bilgileri içeren profesyonel bir kaydı hazırlamalarını ve dersten bir hafta önce sisteme yüklemelerini istedik. Eğer akademisyenlerimizin bu kaydı tek başına yapma imkanları yoksa da teknik imkanlarımızla ve teknik ekibimizle kendilerine destek vereceğiz. Bunun için 36 adet stüdyo oluşturduk. Sonuç olarak temel alan bilgisiyle amaçlanan, öğrencinin zihnini derse hazırlayarak bunun üzerine işlenecek senkron dersle sistemi tamamlamak."

"Temel hedefimiz ilkesel olarak sınavın yüz yüze olmasıdır"

Ölçme ve değerlendirme sistemi hakkında da katılımcıları bilgilendiren Ünal, "Ölçme ve değerlendirme sadece öğrenciyi değerlendirmez. Önce sistemi, dersin niteliğini, akademisyenlerin yöntemini ve öğrencinin de buradan çıkan yeterlilikleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. Özel şartları dikkate aldığımızda bizim bu konudaki temel hedefimiz, ilkesel olarak sınavın yüz yüze olmasıdır. Bunun bir mali ve sosyal anlamda külfeti olduğunun farkındayım ama biz yönetim olarak bu külfetin tamamının altından kalkmak zorundayız. Örneğin KPSS sınavını yapabiliyorsak bunu da yapabiliriz." diye konuştu.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız ise üniversitede 7 binin üzerinde ders verildiğini, 50 binin üzerinde öğrenci bulunduğunu, akademisyenler ve öğrencilerin uzaktan eğitimle ilgili sorunlarının çözümü için "evdekal.omu.edu.tr" platformunun halen aktif olduğunu aktardı.

Rektör Ünal'ın, katılımcılardan gelen soruları cevaplamasının ardından açılış dersi sona erdi.

Yavuz Ünal, Üniversite, Rektör, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OMÜ'de yeni akademik yıl ilk dersle başladı - Son Dakika

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