OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi - Son Dakika
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OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi

28.06.2022 20:24
OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi

OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 öğrencisini mezun etti.

OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 öğrencisini mezun etti.

Mezuniyet programı OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Dışarıda yapılması planlanan mezuniyet töreni yağmur nedeniyle İletişim Fakültesi Konferans Salonu'na alındı. Törenin yağmur engeline takılması öğrencilerin mezuniyet sevincine sekte vurmadı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu konuşmasında, "İletişim bilimlerindeki birikimi en iyi şekilde öğrencilerimizle paylaşmaya gayret ettik. Bunun dışında uygulamalı derslerimiz üzerinden meslek alanlarındaki birikimi hep birlikte gerçekleştirmeye gayret ettik. Tasarladık, planladık, içerik ürettik. Etkinlik organize ettik. Veri görselleştirdik. Veri analizi yaptık. Program çektik, program sunumu yatık. Hatta dron haberciliği kapsamında uçurduk. Ama daha da önemlisi bana göre üniversitenin esas yapması gereken şeyde düğümleniyor. Yani üniversite bireyi bilgi okuryazarı kılma ve kültürel sermaye biriktirme yeri olarak karşımıza çıkıyor. ve üniversitenin böyle bir işlevi, böyle bir misyonu olduğunu her daim aklımızda tutarak süreçlerimizi öğrencilerimizle etkileşim içerisinde yürütmeye gayret ettik" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba'da yeni bir kütüphanenin inşasına başladık. İnşallah 24 saat sınav dönemlerinde açık olacak. Öğrencilerimize gençlerimize Çarşambamıza hizmet etmek niyetimizi sunmuş olacağız" diye konuştu.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, "Mezun öğrencilerimizden eğitim süreçleriyle ilgili geri bildirim bekliyoruz. Lütfen bu yaz mezunlar platformu üzerinden bize ödevler yükleyin. Biz de rektörlük ve dekanlık olarak bu yaz ödevlerimize çalışalım. Yeni döneme daha hazırlıklı girelim" şeklinde konuştu.

"Çarşamba'yla hemhal olmuş, Çarşamba'yla entegre olmuş ve Çarşamba'nın imkanlarını sonuna kadar kullanan bir fakültemiz var" diyen Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım da öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Doğum gününde birincilikle mezun oldu

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Zeliha Nur Akın mezuniyet kütüğüne isim plaketini çaktı. Zeliha Nur Akın'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Akın, "Kendimi gururlu huzurlu ve aynı zamanda çok sevinçli hissediyorum. Bugün benim doğum günüm. 23 yıl önce tam da bu saatlerde dünyaya geldim. Sanırım bu yıl en güzel hediyeyi kendime ben verdim" dedi. Konfeti patlatılarak Akın'ın doğum günü kutlandı.

Dereceye girenlere hediyeleri takdim edildikten sonra Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden mezun olan toplam 190 öğrenci sahneye çıkarak temsili diplomalarını aldı. Mezun öğrenciler mezuniyet andını okuyarak keplerini havaya attı.

Mezuniyet programına OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, OMÜ Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ayhan Ak, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

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OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi
Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi - Son Dakika
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