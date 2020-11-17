"On Küçük Zenci" yeni sezonda "On Kişiydiler" adıyla sahnede - Son Dakika

Salonu ve havalandırma sistemini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tamamen yenileyen Tiyatro Ak'la Kara, en çok beğenilen oyunlarını sahnelemeye devam ediyor.

Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'un ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştuğu Agatha Christie'nin ölümsüz eseri "On Küçük Zenci", yeni adı "On Kişiydiler" ile Tiyatro Ak'la Kara'da seyirciyle buluşuyor.

Oyunda Ediz Hun ile Savaş Özdural, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.

Yönetmenliğini Burak Karaman'ın üstlendiği oyunun çeviri ve dramaturjisi Savaş Özdural, dekor tasarımı Behlüldane Tor, kostüm tasarımı Akın Tezer Tunalı, ışık tasarımı Gökhan Arsın ve Ahmet Güleryüz tarafından yapılıyor.

Oyun, Owen çiftinden Zenci Adası'nda düzenlenen bir parti için davet alan ve birbirini tanımayan 10 kişinin esrarengiz hikayesini konu ediniyor.