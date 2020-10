On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KABE MAKETİ İLE HAC SEMİNERİ VERİLDİ

Kayseri'den kutsal topraklara gidecek olan 2 bin 84 hacı adayı için Hac'da yapılması gerekenler konusunda seminer verildi. Seminer sonrasında Kadir Has Kongre Merkezi içerisine Kabe maketi konuldu.

Hacı adayları, müftülük görevlilerinin anlattıklarını not tutarak dinledi. Kabe'nin maketinden etkilenen bazı hacı adayları duygulu anlar yaşadı.

KÜRESEL EYLEM GRUBU'NDAN RENKLİ EYLEM

Küresel Eylem Grubu, iklim değişikliğine karşı tüm dünyada yapılan eylemler kapsamında, Galatasaray'dan Taksim'e eğlenceli bir yürüyüş düzenledi. Dev bir dünya balonu ve "Rüzgar, güneş hemen şimdi 350" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce kişi, müzikler eşliğinde yürüdü. Eylemcilerden bazılarının kuş kılığına girdikleri görüldü.

KONYA'DA MAHALLİ AT YARIŞLARINDA ARBEDE

Konya'da düzenlenen Mahalli At Yarışları'nda yanlış verilen startlar sonrası at sahipleri ile hakemler arasında arbede yaşandı. 4 ayakta düzenlenen koşularda 3 yaş ve üstü Arap ve İngiliz atları katıldı.pistte start makinesi olmadığı için yarışlar start hakemi tarafından başlatıldı. Bazı atların erken çıkması, bazılarının ise geç kalması nedeniyle yarış sonunda at sahipleri ve jokeyler ile yarış hakemleri arasında tartışmalar yaşandı.

Gergin anlar polislerin araya girmesiyle son buldu.

