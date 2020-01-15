Onazi Denizlispor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Onazi Denizlispor'da - Son Dakika Spor

Onazi Denizlispor'da

22 dakika önce

Denizlispor, Trabzonspor ile anlaşmasını fesheden 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ile sözleşme imzaladı.

Onazi Denizlispor'da, System.String[]

Denizlispor, Trabzonspor ile anlaşmasını fesheden 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ile sözleşme imzaladı. Onazi kupa maçı için Trabzon'a giden yeşil-siyahlı kafileye de katıldı.


Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Eddy Onazi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp Başkanı Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, Asbaşkan Ali Fırat ve Sportif Direktör Burak Özsaraç katıldı. Belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Çetin, "Tecrübeli futbolcu ile 1 yıl opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Ogenyi Onazi, yarın Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Trabzonspor maçı kafilesine de dahil edildi. - DENİZLİ

Ogenyi Eddy Onazi, Trabzonspor, Denizlispor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı
Bir aylık eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Hanife Gürdal, düğünü için Trabzon'a gidiyor Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı Ahmet Nur Çebi: Transfer yapacak noktaya gelemiyoruz

Son Dakika Haberleri
14:57 Son dakika! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması - Son Dakika Spor
14:57 Joshua ile Pulev arasındaki boks maçı İstanbul'da yapılabilir - Son Dakika Spor
14:51 Osman Özköylü: "İkinci yarıdaki hedefimiz üst sıralara çıkmak" - Son Dakika Spor
14:51 TKİ Tavşanlı Linyitspor Antalya kampından döndü - Son Dakika Spor
14:48 Çebi yönetimi ilk sponsorluk anlaşmasını imzaladı - Son Dakika Spor
14:42 Ahmet Nur Çebi: Transfer yapacak noktaya gelemiyoruz - Son Dakika Spor
14:17 Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 15:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Onazi Denizlispor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]