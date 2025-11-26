Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bölgedeki firmalara inşaat ve taşıma gibi işlerde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirdi.
İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binanın önüne gelen R.Ö., önce kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çekti, ardından kendisinin de kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin binadan kendi imkanlarıyla tahliye olduğu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üst katlarda bulunan bazı işçilerin birbirine bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak aşağı indikleri anlar yer aldı.
Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
