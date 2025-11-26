Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu
26.11.2025 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bölgedeki firmalara inşaat ve taşıma gibi işlerde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirdi.

ÖNCE BIÇAK ÇEKTİ, SONRA BİNAYI ATEŞE VERDİ

İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binanın önüne gelen R.Ö., önce kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çekti, ardından kendisinin de kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

4 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

İŞÇİLER ALEVLERDEN ÇARŞAF BAĞLAYARAK KURTULDU

İşçilerin binadan kendi imkanlarıyla tahliye olduğu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üst katlarda bulunan bazı işçilerin birbirine bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak aşağı indikleri anlar yer aldı.

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu
Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu
Kaynak: İHA

Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllara durgunluk veren kaza Görenler dönüp bir daha baktı Akıllara durgunluk veren kaza! Görenler dönüp bir daha baktı
Kız kardeşe akılalmaz şaka Görüntüler infial yarattı Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı
Tanju Özcan’ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı Tanju Özcan'ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
Karın ağrısıyla şikayetiyle gitti, karnından iki karpuz ağırlığında tümör çıktı Karın ağrısıyla şikayetiyle gitti, karnından iki karpuz ağırlığında tümör çıktı
Galatasaray’a kötü haber Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi
Savaş an meselesi Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16’ları kaldırdı Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı
Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Zara: Hayatımı Kıvanç Tatlıtuğ oynasın Zara: Hayatımı Kıvanç Tatlıtuğ oynasın

18:49
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
18:43
Hong Kong’daki yangın faciasından gelen görüntüler korkunç
Hong Kong'daki yangın faciasından gelen görüntüler korkunç
18:35
TFF Tahkim Kurulu’ndan Eren Elmalı kararı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
18:17
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler
17:46
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı
17:02
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
16:21
Devrek’te bir rezil görüntü daha Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
15:56
MHP ve BBP arasında “İmralı“ krizi
MHP ve BBP arasında "İmralı" krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 19:09:14. #7.12#
SON DAKİKA: Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.