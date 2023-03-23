İstanbul'da yaşanan ilginç adam kaçırma olayı! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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İstanbul'da yaşanan ilginç adam kaçırma olayı! O anlar saniye saniye kaydedildi

23.03.2023 15:02

Almanya'dan İstanbul'a gelen bir iş insanı Zeki Oğuz, marketten çıktıktan sonra kaçırıldı. Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hedefi şaşırarak başka birini Zeki Oğuz'a benzeten şüphelilerin, yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür diledikleri anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da yaşanan olayda Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş adamı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Oğuz Kemerburgaz'a bir markete girerek alışveriş yaptı.

ÖNCE ETRAFINI SARDILAR, SONRA ÖZÜR DİLEDİLER

Bu sırada araçtan inen saldırganlar, market önünde beklerken bir kişinin etrafını sardı. Etrafını sardıkları kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden zanlılar, daha sonra bu kişiden özür dileyip serbest bıraktı. İş adamı Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte saldırganlar, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

EKİPLER PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'daki bir markette alışveriş yaptıktan sonra şüpheliler tarafından araca bindirilip kaçırıldığını tespit etti.

OLAY ANI KAMERADA

Görüntülerde bir kişinin etrafını saran şüphelilerin şahsı serbest bıraktıkları ardından Zeki Oğuz'u araca bindirerek oradan uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yaşanan ilginç adam kaçırma olayı! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yaşanan ilginç adam kaçırma olayı! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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