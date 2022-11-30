Önce meyve sebze çaldı, sonra idrarını yapıp kaçtı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Önce meyve sebze çaldı, sonra idrarını yapıp kaçtı... O anlar kamerada

30.11.2022 20:30

Önce meyve sebze çaldı, sonra idrarını yapıp kaçtı.

Önce meyve sebze çaldı, sonra idrarını yapıp kaçtı... O anlar kamerada
İSTANBUL Büyükçekmece'de bir manav dükkanından meyve sebze çalan pişkin hırsız, hırsızlıktan sonra idrarını da yapıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken hırsızın rahat tavırları 'bu kadarına da pes' dedirtti. Olay, geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Çatalca Yolu'nda yaşandı. Yol kenarından bulunan manav dükkanına gelen şüpheli şahıs, tezgahta bulunan kavun, soğan ve patatesten oluşan yaklaşık 4 bin liralık ürünü arabasına yükledi. Pişkin hırsız, ürünleri çaldıktan sonra da dükkanın önüne idrarını yaptı. Polis olaydan sonra şikayet üzerine kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaya başladı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısın aracıyla gelip tezgahta örtü altında bulunan malzemeleri çalması ve sonrasında aracının yanına gelerek idrarını yapması yer aldı.Yaşadığı olay ile ilgili konuşan esnaf Melih Yaylı, " Bir şahıs gelmiş ve soğan, kavun, yumurta sandıkta, çuvalda ne bulduysa götürmüş. Birçok malzeme götürmüş ve aracına doldurmuş. Bu konu ile ilgili karakola giderek şikayetçi olduk. Yaklaşık 4-5 bin liralık bir zararımız var. Geldiğinde utanmadan idrarını yapıyor. Bunları güvenlik kamerasını izlediğimde anladım. Aşağı yukarı 7-8 dakikalık süre içerisinde malzemelerimizi almış. Kamera kayıtlarını polis ekiplerine de verdik" dedi.

Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce meyve sebze çaldı, sonra idrarını yapıp kaçtı... O anlar kamerada - Son Dakika

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