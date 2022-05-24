Önde Gelen Yatırımcı Rubenstein, Çin Ekonomisine Olan Güvenini Dile Getirdi - Son Dakika
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Önde Gelen Yatırımcı Rubenstein, Çin Ekonomisine Olan Güvenini Dile Getirdi

24.05.2022 23:23
Önde Gelen Yatırımcı Rubenstein, Çin Ekonomisine Olan Güvenini Dile Getirdi

DAVOS, 24 Mayıs (Xinhua) -- Milyarder yatırımcı David Rubenstein Salı günü Davos'ta yaptığı açıklamada, daha dik bir küresel ekonomik krizi önlemek için Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesi yönünde çağrı yaparken, Çin'e yatırım yapmaya devam etmeyi planladığını belirtti.

DAVOS, 24 Mayıs (Xinhua) -- Milyarder yatırımcı David Rubenstein Salı günü Davos'ta yaptığı açıklamada, daha dik bir küresel ekonomik krizi önlemek için Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesi yönünde çağrı yaparken, Çin'e yatırım yapmaya devam etmeyi planladığını belirtti.

KÜRESEL YAVAŞLAMA

Özel sermaye devi Carlyle Group'un eş kurucusu Rubenstein, açıklamayı, İsviçre'nin dağlık tatil kenti Davos'ta sürmekte olan Dünya Ekonomik Forumu sırasında Xinhua'ya verdiği röportajda yaptı. Yaklaşık 260 milyar ABD doları değerinde varlığı yöneten Carlyle Group'un kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olmayan eş başkanı, "Küresel ekonominin şu anda nereye gittiğini söylemek zor, çünkü çok fazla akış oluyor" dedi.

Dünya ekonomisinin, dünya genelindeki faiz oranlarının yükselmesiyle "yavaşlama olasılığının yüksek" olduğunu ve Kovid-19 pandemisinin henüz sona ermemesi nedeniyle de "büyümenin daha düşük olacağını" kaydeden Rubenstein, Ukrayna'daki çatışmaların da bunda önemli bir faktör olduğunu kaydetti. Rubenstein, Ukrayna krizi sürerken artan enerji fiyatları nedeniyle, "zaten yaşanmakta olan bir yavaşlama sürecini öngörürken, bunun ekonomik durgunluk olup olmadığının daha sonra tanımlanacağını" belirtti.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre, IMF 2022 yılı küresel büyüme tahminini Nisan ayında, Ocak ayı tahmininden 0,8 yüzde puan az olarak yüzde 3,6'ya düşürdü. Rubenstein "Ukrayna'daki çatışmalar yakında sona ererse, enerji fiyatları düşer, bu da enflasyonu düşürür. Ayrıca bu, insanların tedarik zincirlerini daha iyi geliştirmelerine ve aynı zamanda Ukrayna'da sıkça üretilen gıdaların ihracat pazarına girmesini sağlar" dedi.

Önde Gelen Yatırımcı Rubenstein, Çin Ekonomisine Olan Güvenini Dile Getirdi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir pazarda yiyecek satın alan insanlar, 8 Nisan 2022. Dünya Bankası 26 Nisan 2022'de yayınladığı raporda, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların ticaret, üretim ve tüketimin küresel kalıplarını değiştirerek emtia piyasalarında "büyük bir şok" yarattığını belirtti. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)

ÇİN EKONOMİSİNE GÜVEN

Dünyaca ünlü yatırımcı, Kovid-19 ve küresel durumun Çin ekonomisi üzerindeki etkisine işaret ederek ülke potansiyeline olan güvenini yineledi. Çin Mart ayında, 2021 yılında yüzde 8,1'lik güçlü bir büyüme yakaladıktan sonra, 2022 için ekonomik büyüme hedefini yüzde 5,5 olarak belirledi ve 2020 yılında büyümeyi kaydeden tek büyük ekonomi oldu. "Çin uzun vadede, son derece parlak bir ekonomik görünüme sahip, kalabalık, çok çalışkan, iyi eğitimli ve benzeri özelliklere sahip bir nüfusa sahip" diyen Rubenstein, Çin hükümetine ekonomiyi "oldukça iyi idare ettiği" için övgüde bulundu.

Batı'da Çin ekonomisinin kötü performans göstereceği yönündeki bazı tahminlere karşılık Rubenstein, Çin'in ekonomisini geliştirmek için benzersiz bir yol oluşturmak üzere yöntemlerini bazı Batılı yöntemlerle birleştirdiğini belirterek, söz konusu tahminlerin "genel olarak yanlış" olduğunu vurguladı.

Önde Gelen Yatırımcı Rubenstein, Çin Ekonomisine Olan Güvenini Dile Getirdi

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin'deki Harbin Elektrik Şirketine bağlı Harbin Türbin Limited Şirketinin bir atölyesinde çalışan bir işçi, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Forbes'in tahminlerine göre serveti 3,8 milyar ABD doları değerindeki yatırımcı, "Çin'e yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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