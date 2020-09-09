ÖNDER'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

- ÖNDER'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

İSTANBUL - ÖNDER İmam hatipliler Derneği, Erol Mütercimler hakkında imam hatip lisesi mezunları ile ilgili söylediği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

ÖNDER İmam hatipliler Derneği, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler hakkında imam hatip lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından ÖNDER İmam hatipliler Derneği ile Kadın ve Demokrasi Derneği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde bir grup bağlama çalarak, türküler söyledi.

"İmam hatipler on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir"

Erol Mütercimler'in imam hatip lisesi mezunlarına hakaret ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan ÖNDER İmam hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, "Suçun basın yayın yolu ile işlenmesi, televizyon yayının Youtube üzerinden hala ulaşılabiliyor olması üzüntümüzü arttırmaktadır. İmam hatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir" dedi.

"Bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır"

Konuşmasının devamında başkan Çal, "Bugün, çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi imam hatip liseleri olmaktadır. İmam hatiplere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler sadece bu camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Ayrışmayı ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidir ki, bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır" diye konuştu.

"Yarınlarımızı hedefleyen davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz"

Sözlerinin devamında Çal, "İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiranın yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına, ülkemizi, milletimizi ve çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"İmam Hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz"

KADEM adına açıklama yapan Canan Sarı ise, "Erol Mütercimler'in imam hatiplerde okuyan veya mezun olan herkese sapık ve sahtekar diyerek, içindeki kin ve nefreti provakatif bir şekilde yönelten ve bu şekilde itibarsızlaştırma peşinde olan herkes suç işlemektedir. Duygu ve düşünce dünyası körleşmiş, nefret ve düşmanlık ile kalpleri kararmış bu insanlar kanun önünde hesap vermelidir. Kadim kültürümüzden miras kalan değerlerimiz ve inançlarımız bizleri iyiliği emretmeye, kötülükten sakınmaya çağırır. O yüzden ülkemiz ve İslam alemi için değerli gençler yetiştirmeyi amaçlayan İmam Hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.