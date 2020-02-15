ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Okul Aile Birliği Zirvesi düzenledi - Son Dakika

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 3. Okul Aile Birliği Zirvesi düzenledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Üsküdar Belediye binası Mavi Salonda'da gerçekleştirilen zirve, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği telgraf okundu.

Zirvede açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Kamber Çal, okul aile birliği konusunda zorlandıklarını dile getirerek, " Türkiye'de belki okul aile birliği kavramını önceleyen, bunu geliştirmeye katkı sağlamaya, bunun farkındalığını ortaya koymaya çalışan, bunun mücadelesini veren ender kuruluşlardan bir tanesiyiz." dedi.

Gelişim gösteren okullar gördüklerinde mutlu olduklarını ifade eden Çal, ÖNDER camiası olarak okul aile birliklerini geliştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de ilçede 94 bin 751 öğrenci olduğunu, bu rakamın Anadolu'da bir ilin nüfusuna denk geldiğini ifade etti.

İstanbul'da 3 milyon 200 bin civarında öğrenci bulunduğunu belirten Demiryürek, şöyle konuştu:

"Bu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla. Tabii bunların meydana getirdiği müthiş bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de var. Bu ekonominin doğru yönetilmesi gibi bir zaruret var. Baktığımızda okulların servisleri, kantin işletmeleri, aklınıza gelebilecek diğer okul ekonomisinin içinde olan alanların okul aile birlikleri tarafından idare edildiğini görüyoruz. Bu idarenin okul amaçları doğrultusunda yapılması, büyük önem arz ediyor. Bu doğru yönetimin de bence en temel ilkesi kuralların doğru koyulmasıdır."

"Eğitim politikası gelenekler, bilim ve ilime dayanıyor"

Zirvede önemli bir sıkıntıyı masaya yatıracaklarını kaydeden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise "Bizim eğitim politikamız, iki önemli temele dayanıyor. Birincisi geleneklerimiz ve bu gelenekler kısmının önemli bölümünü de aile oluşturuyor diye düşünüyorum. İkincisi de bilimin ve ilimin çizdiği yoldur. Bu iki noktanın çatışmasıyla eğitim politikalarımız asla yürüyemez." diye konuştu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da çocuğun yetişmesinde tüm toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yazıcı, tek başına okulun veya ailenin yeterli olmadığını aktararak, ülkeye yön verenlerden okulun bulunduğu çevrede oturan esnafa kadar herkese sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Çocuğun dünyaya geldikten sonra ilk etkileşimde bulunduğu annenin çok önemli olduğunu dile getiren Yazıcı, "Kişilik gelişiminde 0-3 ile 0-6 yaş grubu büyük önem arz ediyor." dedi.