Onikişubat Belediyesi Kadın Emeği Seramik Atölyesi’nde emekler sergiye dönüştü

Onikişubat Belediyesi tarafından kadınların üretime katılımını desteklemek ve deprem sonrası sosyal yaşama adaptasyonlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kadın Emeği Seramik Atölyesi’nin dönem sonu sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal’ın da katıldığı sergide, kursiyer kadınların aylar süren eğitim sonunda hazırladığı özgün seramik eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. Kadınların hem meslek öğrenmesine hem de sosyal hayata daha aktif katılmasına katkı sağlayan proje büyük takdir topladı.

DEPREMZEDE KADINLAR ÜRETİMLE SOSYAL HAYATA KAZANDIRILDI

Onikişubat Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında kadın kursiyerlere yaklaşık 4,5 ay boyunca seramik eğitimi verildi. Toplam 20 kursiyerin yer aldığı eğitim sürecinde kadınlara cimdikleme, sucuk, plaka ve döküm teknikleri öğretildi.

İlk olarak EXPO Arasta Çarşısı’nda başlayan proje, daha sonra Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin alt katına taşınarak daha kapsamlı bir yapıya kavuşturuldu. “Onikişubat Belediyesi Kadın Emeği Seramik Atölyesi” adıyla faaliyetlerini sürdüren merkezde kadınlar hem sanatsal üretim yaptı hem de deprem sonrası yaşadıkları psikolojik süreci sosyal ortam sayesinde daha güçlü şekilde atlatma fırsatı buldu.

Kursiyerlerin süreç boyunca hazırladığı seramik ürünler dönem sonu sergisinde sergilenirken, vatandaşlar kadınların ortaya koyduğu sanatsal çalışmalara yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN TOPTAŞ: “İNSANIN RUHUNA DOKUNAN PROJELER ÜRETİYORUZ”

Sergi açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kadınların üretime katılımını önemsediklerini belirterek projeye olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Toptaş, kadınların hem sanatsal yönlerini geliştirdiğini hem de meslek öğrendiğini söyledi.

Toptaş açıklamasında, “Bir projenin insana dokunuyor olması, onların yaşamlarını kolaylaştırıyor olması ve ekonomilerine katkı sağlaması bizi çok daha fazla mutlu ediyor. Kadınlarımız burada hem sosyalleşiyor hem de yeni bir zanaat öğreniyor. Özellikle deprem sonrası süreçte kadınlarımızın sosyal yaşama katılması açısından çok önemli bir çalışma oldu” dedi.

Atölyeye olan talebin her geçen gün arttığını belirten Toptaş, benzer projelerin sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek Halk Eğitim Merkezi, eğitmenler ve kursiyerlere teşekkür etti.

KADIN EMEĞİNE VE SOSYAL BELEDİYECİLİĞE TAM DESTEK

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal da yaptığı konuşmada kadın emeğinin önemine vurgu yaparak Onikişubat Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını takdir ettiğini söyledi. Köksal, belediyenin halkın yaşamına doğrudan dokunan projeler gerçekleştirdiğini belirterek kadınlara yönelik bu tür çalışmaların toplum açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Kadın kursiyerlerin ortaya koyduğu eserlerin büyük beğeni topladığı sergide, kursiyerler hem üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Yetkililer, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alabilmesi için üretim odaklı projelerin sürdürüleceğini belirtti.

Kadınların aktif üretime katılım sağlamasını amaçlayan seramik atölyesi, deprem sonrası sosyal dayanışmayı güçlendiren örnek projeler arasında gösteriliyor.

Haber: Mehmet Güngördü